"Це не вирізати!" Цимбалюк сильно відповів Малахову про телеміст

Перш ніж дивуватися протесту України проти телемосту з пропагандистами Кремля, телеведучому Андрію Малахову слід згадати про війну, яку його країна веде вже п'ять років.

З такою відповіддю до росіянина звернувся український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочеться поставити йому одне маленьке запитання: Андрію, а тобі не цікаво, чому ми не спілкувалися? Що ж трапилося за цей час? Так, я знаю, що "король телебачення" – це монтаж. Але не можна просто так взяти і вирізати події останніх п'яти років", – сказав він, критикуючи слова Малахова про те, що росіяни нібито просто хотіли надолужити відсутність спілкування з українцями за минуле п'ятиріччя.

Цимбалюк і Малахов

Крім того, Цимбалюка обурила заява пропагандиста про "свято щастя", яким нібито мав стати скандальний телеміст.

"Зі щастям не вийде, бо аж надто багато подій, які стосуються винятково російського військового вторгнення. Як ти будеш щасливим, якщо у солдатів твоєї країни стріляють росіяни, якщо мільйони біженців, якщо тисячі загиблих?! А, це ж опція монтаж використовується! Ну так, в такому ключі, звісно, можна посміхатися і бути щасливим. Робити вигляд, що всі дурні", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеведучий каналу "Россия-1" Андрій Малахов записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського через скандальну ідею телемосту. За його словами, він "не хотів нічого поганого", а тепер просить Зеленського "захистити журналістів від розправи".

Користувачі мережі розгромили ролик і зазначили, що самому Малахову слід звернутися до психіатра. Крім того, ведучий нарвався на критику через "свято усмішок і щастя", яким він нібито хотів поділитися з українцями під час телемосту.

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