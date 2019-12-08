"Це не ваша земля!" Стало відомо про містичні випадки з Кримським мостом і росіянами

Відпочинок в Криму для багатьох туристів закінчується сумно, немов всі дороги сусідньої Росії, що ведуть до Керченської мосту, заговорені на аварії.

Про це повідомив кримський блогер, керчанин Андрій Фурдик. Він розповів "Криму. Реалії" про містичні випадки з Кримським мостом і росіянами.

За словами блогера, після анексії, півострів став іншим і часто не приймає чужаків.

"Тут треба визнати, що далеко не всі росіяни рвуться душею до Криму: просто їх позбавили інших варіантів відпочинку. Цього літа у нас на прохання знайомих зупинялася на пару ночей сім'я з малюком з Володимирської області Росії. Чоловік і дружина – обидва бюджетники, він служить в поліції, вона працює в управлінні культури. Відпочивали вони в Алупці, яка їм категорично не сподобалася, але тільки туди і була путівка в сімейний пансіонат. Приїхали вони на новенькій іномарці, але на зворотному шляху під Москвою потрапили в страшну аварію, втративши надовго здоров'я та машини назавжди. Ми розмовляли з ними по телефону, кажуть, зареклися більше їздити до Криму і іншим порадять. "Не прийняв нас ваш Крим, – сказав на прощання глава сімейства. – Чи не наша це земля ", – розповів Фурдик.

Кримський міст krymr.com

"Не знаю в точності статистичних даних про кількість загиблих і постраждалих в Криму за роки анексії, зокрема розбитих в мотлох крутих іномарок, але виразно знаю, що практично ні дня не обходиться без новин про ДТП, постраждалих і загиблих в аваріях. Я вже не кажу про недороблену трасу "Таврида", яка стала місцем людських трагедій, особливо в літній сезон. І нехай Аксьонов хоч кожен день їздить по ній зі склянкою води на капоті, ГИБДД дає в своїх зведеннях зовсім іншу картину", – повідомив блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше людина Єльцина звинуватив Крим і Донбас в зраді України. За його словами, ці території просто віддали країні.

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