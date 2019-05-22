"Це не монтаж": популярна українська журналістка шокувала зізнанням. Фотофакт

Популярна українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що поборола рак.

Лише 7 місяців тому стало відомо про діагноз, написала вона у Facebook.

"Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз", — написала вона в пості, до якого прикріпила своє фото без волосся.

"Публічне і реальне життя часто дуже контрастні. Поки суспільство обсмоктувало скандальний ефір із Приходько в листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала в реанімації, підключена до апаратів, нашпигована катетерами по всьому тілу і з дірками в животі. За цей час я пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії, як наслідок, втратила волосся, брови, вії, у мені мінус декілька органів, але величезна любов у серці", — написала Яніна.

Facebook Яніна Соколова

Facebook Яніна Соколова

Facebook Яніна Соколова

Facebook Яніна Соколова

Соколова розповіла, що за цей же час вона створила 30 ефірів "Рандеву з Яніною Соколовою" і "КІНО з Яніною Соколовою", 20 випусків "Вечір з Яніною Соколовою", отримала 2 срібні кнопки Youtube, провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійні курси Screen School, видала книгу "Шевченко на кожен день", зіграла в театрі й кіно, спродюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS, який ось-ось вийде в прокат у Парижі.

"За ці 7 місяців я зрозуміла, що таке справжня дружба, любов і жертовність. І те, що наше суспільство не готове співіснувати, а держава не завжди готова надати прийнятні умови життя і лікування для таких, як я", — написала вона.

Вона нагадала, що за статистикою в Україні мільйон хворих на рак.

"Я повторю ще раз: 1 000 000! Тобто приблизно кожен 42-й в Україні хворіє цією жахливою бацилою. Для середньостатистичного українця лисий чоловік із ознаками ослабленого організму — живий труп. Зіпсований матеріал. Сміття, яке не варто прибирати, все одно згниє. Рак не вибирає. Він знищує всіх. Незалежно від того, слюсар ти або відома телеведуча. Суспільство йому допомагає знищувати. Я все це пережила на собі. Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Хочу допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути... щасливими. Навіть у цей поганий період", — написала вона.

Соколова анонсувала свій новий проект "Я, Ніна".

"Ви не побачите там стомленої приреченості й жалю. Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме любові. Тому порятунок від раку — це любов", — підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниці другого сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Діти", 14-річній Вікторії Підлепінській поставили діагноз лімфома Ходжкіна (рак лімфовузлів).

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