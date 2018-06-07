"Це не людина!" На Закарпатті колишній лісничий по-садистськи вчинив з конем

У Закарпатській області житель села Чорна Тиса, колишній помічник лісничого Василь Максимюк був спійманий на жорстокому поводженні з тваринами.

Як повідомляється на сторінці "Чорнотисянський Рідний Край" в Facebook, інцидент стався ввечері 6 червня.

Відзначається, що чоловік, будучи в нетверезому стані, зловив коня, який належить його односельчанам. Тварина в той момент паслася уздовж берега річки.

facebook.com/go.chrk

Після цього колишній лісничий прив'язав коня до свого автомобіля і почав тягати його по асфальту.

Відзначається, що невинна тварина всіма силами так опиралася, що навіть злетіли підкови.

facebook.com/go.chrk

"Тільки можна уявити, з якою ненавистю Василь Васильович тягав цю невинну тварину, навіть сліди від пробуксовки коліс залишилися на асфальті", - сказано в повідомленні.

facebook.com/go.chrk

Багатодітна сім'я, якій належить кінь, тепер не знає як вчинити в цій ситуації.

facebook.com/go.chrk

facebook.com/go.chrk

У коментарях до запису масово закликали притягнути винуватця до відповідальності.

Деякі навіть закликали вчинити самосуд.

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