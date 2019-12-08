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8 грудня • оновлено в 23:35
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Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Всі статті автора

Це НЕ думка всієї країни

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Що означає голосування людей, які сидять з пультами в студії тв-програм?

Це реакція людей у конкретних умовах на конкретну людину і те, що вона говорить. Це НЕ думка всієї країни, це думка людей у студії.

Чому? Тому що в студії завжди є певна атмосфера, яку не передає екран. В студії не лише глядачі, а й експерти та політики знаходяться під впливом тієї специфічної атмосфери.

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В студії, на відміну від квартири, де сидить телеглядач, немає вікон(як в казино), там світять софіти і створюють піднесене відчуття свята, там до мікрофону виходять люди, яких глядач у студії ніколи б не побачив особисто, якби не студія - і це теж дуже впливає на емоції людини. Повірте, я це бачу вже багато років.

Це НЕ думка всієї країни

Телекамера "з'їдає" емоції - це знають всі, хто має відношення то телевиробництва. Тому, те що ви бачите на екрані, насправді в 3-4 рази емоційніше виглядає в студії. І це не може не запалювати всіх, хто там знаходиться. Це та магія телебачення, яку в екрані складно передати.

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Так от, атмосфера і ситуація, в якій людині ставлять питання, дуже сильно впливає на відповідь. В тому числі і той факт, що в студії люди відповідають гуртом, а не по одинці.

Тому, давайте будемо реалістами. Думка людей в студії - це думка людей в студії. ВСЕ!

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Автор
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Тема
думки
Особи
Володимир Заманській Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
Офіс президента опрос нормандський формат
Джерело
Джерело: https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/1400132433479128
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