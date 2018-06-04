"Це наші!" Мережа у захваті від навчань українських прикордонників

Бойові навчання прикордонників Маріупольського загону морської охорони в Азовському морі зачарували користувачів мережі.

Українці не стримують захоплення і діляться своїми враженнями в соціальних мережах.

"Наші трохи перевіряють азовське узбережжя. Але красиво ж летять", - написала на своїй сторінці в Facebook український продюсер Олена Мозгова.

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"Круто", "Супер", - відзначили інші користувачі під її записом.

Багато коментарів з'явилося і на сторінці в Facebook MilitaryAviation.in.UA

"Це наші українські хлопці, я пишаюся нашою авіацією і її пілотами! Це моя країна!", - написав Юрій Карленко.

"Ух. Прямо як аеропорт Сен-Мартен", - додала Влада Ярославська.

Її підтримали і інші користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA , українці почали змагатися за звання кращого танкіста в світі.