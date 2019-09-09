"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених

У мережі з'явилося відео з борту літака, яким звільнених українських моряків та інших політв'язнів доставили в аеропорт "Бориспіль" 7 вересня.

Ролик опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Євген Прокопишин (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як українців зустрічали в московському аеропорту. На борт їх провів заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Українців зворушило відео повернення полонених Скріншот з відео

Під час польоту колишні полонені активно спілкувалися один з одним і сміялися. Деякі з хвилюванням дивилися у вікна.

Українців зворушило відео повернення полонених Скріншот з відео

Українців зворушило відео повернення полонених Скріншот з відео

Коли літак зайшов на посадку, всі, хто чекав полонених у "Борисполі", вибухнули криками "Слава Україні!" й аплодисментами.

Користувачів зворушили кадри з колишніми полоненими. "Це можна дивитися вічно", "Спасибі богу", "Кращий день", "Сльози щастя", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа із захопленням відреагувала на повернення українців з російського полону.

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