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10 вересня • оновлено в 06:50
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"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених

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У мережі з'явилося відео з борту літака, яким звільнених українських моряків та інших політв'язнів доставили в аеропорт "Бориспіль" 7 вересня.

Ролик опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Євген Прокопишин (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як українців зустрічали в московському аеропорту. На борт їх провів заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Українців зворушило відео повернення полонених

Українців зворушило відео повернення полонених

Скріншот з відео

Під час польоту колишні полонені активно спілкувалися один з одним і сміялися. Деякі з хвилюванням дивилися у вікна.

Українців зворушило відео повернення полонених

Українців зворушило відео повернення полонених

Скріншот з відео

Українців зворушило відео повернення полонених

Українців зворушило відео повернення полонених

Скріншот з відео

Коли літак зайшов на посадку, всі, хто чекав полонених у "Борисполі", вибухнули криками "Слава Україні!" й аплодисментами.

Користувачів зворушили кадри з колишніми полоненими. "Це можна дивитися вічно", "Спасибі богу", "Кращий день", "Сльози щастя", – написали в коментарях.

"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених
"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених
"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених
"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених
"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених
"Це можна дивитися вічно": українців зворушило відео повернення полонених

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа із захопленням відреагувала на повернення українців з російського полону.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на то, как ущербные какелы размазывают сопли.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вони из гавна трагедию и комедию делают, ущербные и мелочные далбаящуры.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На этих выродков пленных можно смотреть вечно.
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