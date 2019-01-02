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''Це модно!'' Порошенко показав, яку музику слухає

4.8тЧитати матеріал російською

Президент Петро Порошенко звернув увагу на успішний розвиток української музики в минулому 2018 році.

У Twitter президент опублікував відео з фрагментами нових українських пісень, додавши в кінці тег "українська це модно". Серед виконавців виявилися Джамала, Onuka, ТНМК, "Інтітела", KAZKA та інші.

"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика — від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців", — написав він, додавши, що "українська мова повинна всюди звучати на повен голос".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше відома українська письменниця закликала заборонити в країні всю російську музику, стверджуючи, що вона шкодить державності й нібито є зброєю терористів.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какой "креативный" "молодежный" лидер.Прям умеление вызывает.Голосуй или производства раешь.1996г.Политехнологи и политтехнологии на изменились.Просто подрихтовали немного)
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2
Федоров Федор
Федоров Федор
*голосуй,или проиграешь*
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
хава нагила не упомянул, странно)
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Послемайданная украинская песня обычно унылое говно. Та, что звучала раньше, не имеет мировых аналогов. По мелодичности с ней могли поспорить только цыганские.
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