''Це модно!'' Порошенко показав, яку музику слухає

Президент Петро Порошенко звернув увагу на успішний розвиток української музики в минулому 2018 році.

У Twitter президент опублікував відео з фрагментами нових українських пісень, додавши в кінці тег "українська це модно". Серед виконавців виявилися Джамала, Onuka, ТНМК, "Інтітела", KAZKA та інші.

"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика — від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців", — написав він, додавши, що "українська мова повинна всюди звучати на повен голос".

Радію, коли бачу, як за Останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики и року



З'явилося много СУЧАСНИХ, яскраве композіції як від давно відоміх колектівів, так и от Нових талановитих віконавців



Українська мова має Всюди звучать на повний голос! pic.twitter.com/kc5mR0dQhF - Петро Порошенко (@poroshenko) 2 січня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше відома українська письменниця закликала заборонити в країні всю російську музику, стверджуючи, що вона шкодить державності й нібито є зброєю терористів.