"Це КВН і КДБ": Зеленського розкритикували через Путіна

В Україні поставили під сумнів, чи зможе президент Володимир Зеленський чогось досягти самітом у "нормандському форматі", якщо тільки не "вб'є главу Росії Володимира Путіна".

Із критикою виступив блогер Андрій Луганський в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні Зеленський говорить, що нам потрібна зустріч у "нормандському форматі". А що він від неї чекає? Це якийсь план? Він приготував промову Путіну, від якої той розплачеться і підпише мир? Що там буде? Чи він його вб'є прямо на зустрічі?" – висловився він.

Зеленському запропонували вбити Путіна

Соколова у відповідь нагадала слова президента про те, що у нього є план "Б", який не можна озвучувати завчасно.

"Це КВН, а це КДБ. Три літери, але різниця колосальна", – відповів Луганський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников вказав на те, що Москва не йтиме на прямі переговори з Києвом, адже Росії потрібна Україна в стані дестабілізації

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