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18 жовтня • оновлено в 23:55
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"Це КВН і КДБ": Зеленського розкритикували через Путіна

2.8т Читати матеріал російською

В Україні поставили під сумнів, чи зможе президент Володимир Зеленський чогось досягти самітом у "нормандському форматі", якщо тільки не "вб'є главу Росії Володимира Путіна".

Із критикою виступив блогер Андрій Луганський в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні Зеленський говорить, що нам потрібна зустріч у "нормандському форматі". А що він від неї чекає? Це якийсь план? Він приготував промову Путіну, від якої той розплачеться і підпише мир? Що там буде? Чи він його вб'є прямо на зустрічі?" – висловився він.

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Соколова у відповідь нагадала слова президента про те, що у нього є план "Б", який не можна озвучувати завчасно.

"Це КВН, а це КДБ. Три літери, але різниця колосальна", – відповів Луганський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Віталій Портников вказав на те, що Москва не йтиме на прямі переговори з Києвом, адже Росії потрібна Україна в стані дестабілізації

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Антошин Денис
Антошин Денис
Такую откровенную чушь несут, что даже уже не смешно.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
горелый тебя когда опустили возле параши на хате зэка , ты по чем был в пахана , как пидер или как девушка сережка --снежанка , миньеты по чем делал , за сигаретку и то для пахана
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Рандеву с Яниной Соколовой" - почём нынче потасканные украинские проститутки?
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