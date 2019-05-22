"Це красиво": ЗСУ на Донбасі видовищно розбомбили техніку ворога. Відео

Українські захисники з 24-ї бригади ім. Короля Данила успішно знищили БМП противника в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Подробиці повідомили на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На Сході проведена чергова успішна операція зі знищення ворожої техніки, яка несла смертельну загрозу нашим бійцям і цивільному населенню в прифронтовій зоні. Завдяки аеророзвідникам чергова одиниця російської техніки була виявлена в смузі відповідальності 24-ї бригади ім. Короля Данила", – сказано в повідомленні.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Розвідка, коригування та витончене знищення. По-перше, це красиво. По-друге, ми хочемо, щоб така можливість була у кожного бойового підрозділу в зоні ООС", – розповіли у фонді, закликавши допомогти в забезпеченні бійців відповідним озброєнням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня бійці 54-ї механізованої бригади ЗСУ ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки противника під Первомайськом в окупованій Луганській області.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!