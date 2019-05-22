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/Суспільство

"Це красиво": ЗСУ на Донбасі видовищно розбомбили техніку ворога. Відео

7.2тЧитати матеріал російською

Українські захисники з 24-ї бригади ім. Короля Данила успішно знищили БМП противника в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Подробиці повідомили на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На Сході проведена чергова успішна операція зі знищення ворожої техніки, яка несла смертельну загрозу нашим бійцям і цивільному населенню в прифронтовій зоні. Завдяки аеророзвідникам чергова одиниця російської техніки була виявлена в смузі відповідальності 24-ї бригади ім. Короля Данила", – сказано в повідомленні.

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"Це красиво": ЗСУ на Донбасі видовищно розбомбили техніку ворога. Відео

Скріншот з відео

"Це красиво": ЗСУ на Донбасі видовищно розбомбили техніку ворога. Відео

Скріншот з відео

"Розвідка, коригування та витончене знищення. По-перше, це красиво. По-друге, ми хочемо, щоб така можливість була у кожного бойового підрозділу в зоні ООС", – розповіли у фонді, закликавши допомогти в забезпеченні бійців відповідним озброєнням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня бійці 54-ї механізованої бригади ЗСУ ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки противника під Первомайськом в окупованій Луганській області.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСЗСУНовини Донбасу
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40 tetigistus
40 tetigistus
О, дежурную перемогу подвезли. К вечеру на памперсы с йогуртом собирать будем.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
40 tetigistus, да что ты там убогий собрать можешь?! 🤣🤣🤣🤣 Иди собери "конструктор" ополченец. Руки,ножки, ливер, разбросаны по полю🤣🤣🤣
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Может, это пьяный или обколотый укроконтрактник свой БТР взорвал? "17 мая бойцы 54-й механизированной бригады ВСУ ликвидировали и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники противника под Первомайском" У-ха-ха))) 21 единицу? Ржу))) И при этом "потери противника уточняются"???))) Может сразу мотопехотный полк снесли, воздушно-десантную дивизию, ну и так, мимо проходя, пару бригад морской пехоты зацепили. А восемь укров не туда зарулили, и в плен сдались))) На кого это всё рассчитано? На хуторян без мозгов?
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2 з 3 відповідей | показати всі
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Чистяков Шурик, принимай свежеподжаренных бурятов.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Guðannar Vindur, Крендель...ты чо сказать то хотел?
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