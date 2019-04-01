"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову

В окупованому Росією Криму так звана влада змушує дітей постійно "шанувати пам'ять" загиблих у Другій світовій війні. Таким чином школярі незалежно від пам'ятних дат змушені займатися творчістю на цю тему.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. Вона уточнила, що чергові виступи дітей в пам'ять про Другу світову пройшли 25 і 26 березня в Сімферополі.

г. Симферополь. 25-26.03.2019г.

нескінченні непроходящие діди pic.twitter.com/IvTFQuZsRS - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 30 березня 2019 р

Користувачів мережі розізлила ситуація і вони залишили безліч гнівних коментарів під публікацією.

"Було б смішно, якщо б не було так сумно", "Вирощують нових фашистів - майбутніх Менгеле", "У "онуків" переможених фашистів є, напевно, можливість грати в комп'ютерні "стрілялки". Але "діди воювали" і дерев'яні іграшки - це вічні скріпи", "Батьки дЕбіли","ПоДЄДобєсіє", "Від цього маразму, одні сльози від сміху", "Я так розумію, щодня хоча б одна людина в Криму в формі солдата Другої світової?", "Дедскій сад"? "Це каміння з неба", "Це що на повному серйозі, вони що дітей до війни готують? Дітей треба вчити прекрасного і залишатися вільними", - висловили думку користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму почастішали випадки продажу в магазинах неякісних товарів. В одному з магазинів Євпаторії покупець придбав хліб, в якому йому попався камінь.

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