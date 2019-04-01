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"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову

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В окупованому Росією Криму так звана влада змушує дітей постійно "шанувати пам'ять" загиблих у Другій світовій війні. Таким чином школярі незалежно від пам'ятних дат змушені займатися творчістю на цю тему.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter. Вона уточнила, що чергові виступи дітей в пам'ять про Другу світову пройшли 25 і 26 березня в Сімферополі.

Користувачів мережі розізлила ситуація і вони залишили безліч гнівних коментарів під публікацією.

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"Було б смішно, якщо б не було так сумно", "Вирощують нових фашистів - майбутніх Менгеле", "У "онуків" переможених фашистів є, напевно, можливість грати в комп'ютерні "стрілялки". Але "діди воювали" і дерев'яні іграшки - це вічні скріпи", "Батьки дЕбіли","ПоДЄДобєсіє", "Від цього маразму, одні сльози від сміху", "Я так розумію, щодня хоча б одна людина в Криму в формі солдата Другої світової?", "Дедскій сад"? "Це каміння з неба", "Це що на повному серйозі, вони що дітей до війни готують? Дітей треба вчити прекрасного і залишатися вільними", - висловили думку користувачі.

"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову
"Це каміння з неба": в Криму розлютили мережу через Другу світову

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму почастішали випадки продажу в магазинах неякісних товарів. В одному з магазинів Євпаторії покупець придбав хліб, в якому йому попався камінь.

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Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримРосія
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