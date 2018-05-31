Це істерика: опубліковано відео емоційної реакції на "воскресіння" Бабченко

У мережі з'явилася реакція колективу телеканалу АТР на "воскресіння" їх співробітника, журналіста Аркадія Бабченко.

Відео оприлюднила журналістка Катерина Лизунова, додавши, що кадри були зняті під час брифінгу СБУ.

"На телеканалі АТР прямо зараз, руки тремтять. Я люблю СБУ! .... І реву", - написала журналістка.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше журналіст знайшов оригінал "сценарію вбивства" Бабченко , яке виявилося інсценуванням.