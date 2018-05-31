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Це істерика: опубліковано відео емоційної реакції на "воскресіння" Бабченко

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У мережі з'явилася реакція колективу телеканалу АТР на "воскресіння" їх співробітника, журналіста Аркадія Бабченко.

Відео оприлюднила журналістка Катерина Лизунова, додавши, що кадри були зняті під час брифінгу СБУ.

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"На телеканалі АТР прямо зараз, руки тремтять. Я люблю СБУ! .... І реву", - написала журналістка.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше журналіст знайшов оригінал "сценарію вбивства" Бабченко , яке виявилося інсценуванням.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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