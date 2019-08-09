"Це геноцид!" У Гаврилівці сільська влада залишила людей без води

У розпал літа у селі Гаврилівка люди залишилися без водопостачання. Причина – не в аварії на водогоні: воду людям просто відключили. У чому причина "водного геноциду", як вже назвали надзвичайну подію самі гаврилівчани, і коли селянам повернуть воду – розбирався OBOZREVATEL.

Водний "геноцид" по-гаврилівськи

"Без води - ані сюди, ані туди… Більш як 10 днів на вулиці Лісовій в селі Гаврилівка відключили водопровід. Ніякої підтримки від в.о.старости Покрасьона Олега Григоровича і від ЖКГ "Поліське" ми не отримуємо. Це геноцид під час такої спеки!", - написав у Фейсбуці мешканець Гаврилівки Михайло Накалюжний два тижні тому.

Таких відгуків у соцмережах – чимало. Що й не дивно: без водопостачання залишилися мешканці двох вулиць у самій Гаврилівці і ще двох – у сусідній Тарасівщині. Загалом "зневоднено" близько 100 дворів.

Як вдалося з’ясувати OBOZREVATEL, причина відсутності води – не у аварії на водогоні, а у спланованому відключенні вказаних 4 вулиць від централізованого водопостачання. Під "роздачу" потрапили ті споживачі, яким воду постачало не безпосередньо гаврилівське комунальне підприємство, яке після приєднання Гаврилівки до Бучі підпорядковується Бучанській міській раді, а розташований на території села "Комплекс "Агромарс".

При цьому, як виявилося, рішення про відключення людей було ініційоване не агропідприємством, а місцевою владою.

У розпорядженні редакції опинився лист від комунального підприємства "Поліське" на адресу "Комплексу "Агромарс". У ньому КП просить "призупинити надання послуг з водопостачання" згідно договору на чотирьох вулицях з 23 липня.

"До нас надійшов лист від ЖКП "Поліське", щоб ми припинили водопостачання на дві вулиці у селі Тарасівщина і дві вулиці у селі Гаврилівка – у зв’язку з тим, що вони не можуть оплатити нам виставлені рахунки, бо не можуть з населення зібрати кошти", - пояснив "Обозревателю" директор департаменту будівництва "Гаврилівського птахівничого комплексу" Володимир Редька.

Без води – через борги

Редька пояснив: борги у села перед "Комплексом Агромарс" з’явилися після установки підприємством лічильників у травні, встановити які підприємство було зобов’язане згідно чинного законодавства. Результати порівняння фактичних показів лічильників з тими даними, які роками передавала підприємству сільська влада – вражають.

"Коли ми почали виставляти рахунки за спожиту воду по лічильниках, виявилося, що фактичні показники майже у 30 разів перевищують ті, які нам подавали по кількості людей, що на цих вулицях проживають. І якщо раніше ми виставляли рахунки за 270 кубів по тих вулицях – після встановлення лічильників виявилося, що реально вони споживали 14 100 кубів на місяць", - розповів Редька.

За підрахунками підприємства, таке заниження реального споживання води за роки, поки діяв договір між селом і "Агромарсом", компанія недоотримала щонайменше 20 млн.грн.

Отримавши листа від ЖКГ "Поліське" в "Комплексі Агромарс" вимогу сільських комунальників виконали: відключили воду, запломбували лічильники, знявши з них показники – і припинили водопостачання.

Закон не писаний

Однак, як виявилося, ініціюючи розірвання договору з "Агромарсом", сільський голова Олег Покрасьон і підконтрольне йому комунальне підприємство не подумали про альтернативні способи забезпечення людей водою. Тож тепер селяни на відключених від водогону вулицях залишились без водопостачання на невизначений термін. При тому, що законодавством України, зокрема Законом України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" прямо забороняється повне відключення споживачів від водогону. Навіть для злісних неплатників передбачене постачання води у межах встановленої екологічної броні питного водопостачання – тобто на рівні життєво необхідного мінімуму.

Простіше кажучи, держава гарантує: навіть у випадку велетенських боргів з кранів у оселі боржників має текти хоч тоненька цівочка води. Бо ж вода – не предмет розкошу, а життєва необхідність.

Відповідну заборону – відключати воду за борги – у жовтні 2018 року підтвердив своїм рішенням і Верховний Суд України, рішення якого, як відомо, оскарженню не підлягають.

Зокрема, колегія суддів Верховного суду сформувала позицію, згідно з якою ні законом України "Про житлово-комунальні послуги", ні жодними іншими нормативно-правовими актами не передбачене право виконавця послуг припинити водопостачання у випадку несвоєчасної сплати споживачем наданих йому послуг.

Втім, на такі "дрібниці" гаврилівські керманичі зовсім не зважили.

Чи є альтернатива?

Так само як не продумали вони і альтернативні можливості забезпечити селян водою.

А такі можливості – є.

Так, ще до прокладення "Агромарсом" централізованого водопостачання, село забезпечувалося водою з пробуреної за екологічною програмою свердловини. Коштами агрохолдингу її було обладнано автоматикою – і впродовж довгих років з цієї свердловини здійснювався водозабір.

Згодом вона вийшла з ладу. І свердловину законсервували. В "Агромарсі" запевняють: якщо сільська влада звернеться – готові передати належні їм об’єкти біля цієї свердловини у власність села. Втім, жодних звернень з цього приводу до компанії досі не надходило.

Загалом же, для відновлення водопостачання – тільки вже з використанням цієї свердловини – необхідно встановити на неї нову автоматику, прокласти невелику ділянку труби до вулиць, які були не під’єднані до цієї свердловини раніше – і подати воду. Ціна питання – порядку 100 тисяч гривень і тиждень часу.

Але досі жодних рухів у цьому напрямку з боку сільської влади не було.

Куди йшли гроші?

Наразі жителі відключених від водопостачання вулиць з’ясували, що мають борги перед "Комплексом Агромарс" за спожиту згідно показів лічильника воду. І хоча в ЖКХ "Поліське" та сільській раді намагаються виправдатися перед розлюченими людьми і звинувачують керівництво "Комплексу Агромарс" у тому, що підприємство відключило воду через борги – лист від сільського комунального підприємства ці звинувачення спростовує. Адже в ньому чорним по білому написано, хто саме виступив ініціатором "зневоднення" 4 вулиць.

Самі мешканці села стверджують: за своїми лічильниками платили справно. Звідки ж борги?

Одна складова появи заборгованості – звичка селян врізатися в водогон поза лічильником і поливати городи "необлікованою" водою. Про це самі мешканці Гаврилівки пишуть у коментарях до публікацій про відключення води у Фейсбуці.

Але частково питання про появу заборгованості селяни мали би поставити сільській владі і особисто голові Покрасьону. Адже впродовж тривалого періоду часу тарифи на водопостачання і водовідведення у Гаврилівці залишалися чи не найвищими в Україні. І навіть після їх примусового зниження навесні цього року ЖКХ "Поліське" продавало воду людям по 18,10 грн за кубометр. При тому, що "Агромарс" відпускав її комунальному підприємству вдвічі дешевше – по 7,02 грн за кубометр. Тобто люди платили сільському ЖКГ у 2,5 рази більше реальних тарифів.

Куди витрачалася різниця – незрозуміло. Адже сам Олег Покрасьон постійно наголошує: сільське КП не просто не має прибутків, а знаходиться на межі банкрутства.

Тож поки надії на відновлення водопостачання у Гаврилівці у людей немає. Сільська влада бездіє. Борги перед "Агромарсом" нікуди не ділися. А на черзі – проблеми з водовідведенням, за яке, до речі, сільські жителі переплачують комунгоспу у 2,8 разів – порівняно з тарифами, за якими послугу з водовідведення надає "Комплекс Агромарс". І після встановлення лічильників на стоки, швидше за все, схожа картина з заниженням фактичного використання послуги буде спостерігатися і там.

І місцеві владоможці, вже за звичкою, замість роботи з людьми і пошуку компромісу чи альтернативи, просто заварять каналізаційні труби.

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