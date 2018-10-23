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''Це другий крок'': у Константинополі розповіли, коли Україні чекати на Томос

9.9тЧитати матеріал російською

Томос про автокефалію буде надано Українській православній церкві у потрібний час.

Таку заяву зробив помічник Вселенського патріарха єпископ Макаріос Хрістопольскій в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр". За його словами, патріарх Варфоломій І веде цю справу і зробить все в свій час.

"Рішення про автокефалію України ухвалено. Це було найскладнішим. Томос — другий крок, і це не так важко. Томос — це завершення цього рішення, іншими словами – "засвідчення". У потрібний час і Томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить усе в свій час", - наголосив Хрістопольскій.

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Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. Єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу.

18 квітня ієрархи УПЦ КП й УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Патріарх Варфоломій
Місце
Україна
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Турки ещё не все фекалии собрали. Они соберут фекалии со всей Турции, положат их в термос и передадут украинским томосекам.
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Чугункин Клим, «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…»
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Чугункин Клим, "Наша историческая миссия – не в том, чтобы самим лучше жить, а в том, чтобы нагадить соседям." -- дьякон РПЦ МП Андрей Кураев в интервью "Эхо Москвы" 23.02.15
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули всю свою историю или в предательстве или в расколе,для них это состояние естественное,гены мазепы не спят,подвигают шароварников на очередные зрады.
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2 из 3 ответов | показать все
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Бабаев Бабай, Мы отстали, по крайней мере, лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. - Антон Павлович Чехов. Вишневый сад
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Бабаев Бабай, Андреев Андрей, В России место идеологического отдела ЦК КПСС давно и прочно заняла РПЦ тоталитарная секта, созданная Сталиным в 1943 году под видом якобы возрождения православия и являвшаяся все советские годы фактически филиалом КГБ. Россия назойливо командует, вмешивается, поучает весь мир, как надо жить. Преуспев только по части строительства ГУЛАГов и безумных, чудовищных расправ в них над собственным народом, эта страна по сей день (и сейчас еще больше, чем раньше) тешит свои мессианские комплексы, мнит себя Третьим Римом, единственно праведной цивилизацией, этаким пупом земли, призванным учить греховный Запад и весь прочий мир, как им жить. С упорством моськи Россия тявкает из подворотни на всех, в ком инстинктивно чует духовное превосходство над собой». - Б. В. Стомахин, публицист
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
московские попы-выплядки покиньте территорию Украины и не доводите до греха либо мы вам поможем ! чемодан вокзал расея
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кожедуб Руслан, не все. Есть те, кто хотят остаться в христианстве, а ватоправославные конечно уедут.
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