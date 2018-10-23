''Це другий крок'': у Константинополі розповіли, коли Україні чекати на Томос

Томос про автокефалію буде надано Українській православній церкві у потрібний час.

Таку заяву зробив помічник Вселенського патріарха єпископ Макаріос Хрістопольскій в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр". За його словами, патріарх Варфоломій І веде цю справу і зробить все в свій час.

"Рішення про автокефалію України ухвалено. Це було найскладнішим. Томос — другий крок, і це не так важко. Томос — це завершення цього рішення, іншими словами – "засвідчення". У потрібний час і Томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить усе в свій час", - наголосив Хрістопольскій.

Нагадаємо, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. Єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу.

18 квітня ієрархи УПЦ КП й УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня Вселенський Патріархат ухвалив рішення продовжити процедуру надання Томосу Українській церкві. При цьому Константинополь оголосив про декілька інших важливих кроків, зокрема, зняття анафеми з Київського патріарха Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.