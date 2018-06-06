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"Це диво і щастя!" Відомий російський актор зробив зізнання про розпад СРСР

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Розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік - краще, що відбувалося з Росією протягом останніх десятиліть.

Таку заяву зробив відомий російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю блогеру і журналісту Юрію Дудю. Відповідний запис опубліковано на YouTube.

"Це просто щастя. Я ж півжиття провів у Радянському Союзі, а половину - ні. Я свідок цього дива! Але, точніше, це не диво, а людина - Горбачов (Михайло Горбачов, останній лідер СРСР. - Ред.)", - заявив актор.

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Єфремов підкреслив, що, в першу чергу, йому не подобався СРСР брехнею і "зрівнялівкою".

"Те, що цей морок пройшов - це прекрасно!" - сказав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Єфремов зробив скандальну заяву про росіян.

Особи
Михайло ЄфремовЮрій Дюдь
Місце
Росія
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