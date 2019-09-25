"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Потужний виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня, викликав бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

Зокрема, глава держави заявив, що на Донбасі вже п'ять років триває війна, яку розв'язала Росія. Згадав він і про незаконну анексію Криму.

У Росії почали активно обговорювати промову Зеленського. Одразу ж відреагувала пропагандистка, відома українофобськими висловлюваннями, Ольга Скабєєва.

У Росії істерія через виступ Зеленського в ООН

"Жалюгідна підробка: Зеленський із трибуни ООН звинуватив Росію у веденні війни проти України в центрі Європи", "Зеленський привіз в ООН кулю. Типу Росія – агресор. Порошенко 2.0", "Український президент – це діагноз", – написала вона в своєму Telegram-каналі.

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Відзначимо, мова йде про кулю, якою вбили на Донбасі українського оперного співака Василя Сліпака. Зеленський зворушив трагічною історією про нього.

Долучилися до Скабєєвої і топ-видання Росії. Пропагандисти написали, що Зеленського слухав напівпорожній зал. Особливу увагу приділили також тому, що глава України виступав державною мовою.

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"З трибуни ООН він зараз демонструє кулю (здається 12,7 мм), якою вбило когось із українців. Стара шарманка знову в справі", – висловилися у сепаратистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога".

"Президенти змінюються – звички все ті ж", "Доля всього світу, треба розуміти, залежить від України", "Лякав Європу", – висловилися пропагандисти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський яскраво осадив топ-пропагандиста Росії Євгенія Попова. Той підбіг до глави держави з компрометуючим питанням про тиск на Зеленського з боку президента США Дональда Трампа.

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