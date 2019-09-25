Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

75.4т Читати матеріал російською

Потужний виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня, викликав бурхливу реакцію у російських пропагандистів.

Зокрема, глава держави заявив, що на Донбасі вже п'ять років триває війна, яку розв'язала Росія. Згадав він і про незаконну анексію Криму.

У Росії почали активно обговорювати промову Зеленського. Одразу ж відреагувала пропагандистка, відома українофобськими висловлюваннями, Ольга Скабєєва.

Новини
"Неможливо під звуки пострілів!" З'явилося відео гучної промови Зеленського в ООН

У Росії істерія через виступ Зеленського в ООН

У Росії істерія через виступ Зеленського в ООН

"Жалюгідна підробка: Зеленський із трибуни ООН звинуватив Росію у веденні війни проти України в центрі Європи", "Зеленський привіз в ООН кулю. Типу Росіяагресор. Порошенко 2.0", "Український президентце діагноз", – написала вона в своєму Telegram-каналі.

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

Відзначимо, мова йде про кулю, якою вбили на Донбасі українського оперного співака Василя Сліпака. Зеленський зворушив трагічною історією про нього.

Долучилися до Скабєєвої і топ-видання Росії. Пропагандисти написали, що Зеленського слухав напівпорожній зал. Особливу увагу приділили також тому, що глава України виступав державною мовою.

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

"З трибуни ООН він зараз демонструє кулю (здається 12,7 мм), якою вбило когось із українців. Стара шарманка знову в справі", – висловилися у сепаратистському Telegram-каналі "Зрада чи Перемога".

"Президенти змінюються – звички все ті ж", "Доля всього світу, треба розуміти, залежить від України", "Лякав Європу", – висловилися пропагандисти.

"Це діагноз!" Росія влаштувала істерію через виступ Зеленського в ООН

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський яскраво осадив топ-пропагандиста Росії Євгенія Попова. Той підбіг до глави держави з компрометуючим питанням про тиск на Зеленського з боку президента США Дональда Трампа.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
57
Коментарі
35
476
Смішно
73
Цікаво
17
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Раз рашисты истерят, значит Зеля наконец то сказал что то умное. Молодец, мальчик, учится быть президентом.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Забава свидомых вождей-демонстрировать всякую куй ню с трибун уважаемых мероприятий, деби лы бл ат
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Выступление действительно мощное! так еще ни кто не обсерался!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
4

Блоги / думки

ads pixel