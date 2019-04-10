Це чудо: в Запоріжжі дитина вижила після удару струмом у 10 тисяч вольт

У Запоріжжі 14-річний школяр дивом вижив після удару струмом напругою 10 тисяч вольт.

Підліток отримав опіки другого і третього ступеня, які охопили 30-40% тіла. Інцидент трапився у Дніпровському районі біля арочного моста. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що він разом із другом гуляв після уроків і захотів подивитися, що всередині електрощитової, в результаті чого й отримав пошкодження рук, шиї, голови та лівого стегна. Дитину було доставлено в реанімацію. На школяра очікує тривале лікування і, як мінімум, кілька пластичних операцій.

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Як розповів один із очевидців, на місці НП трапився вибух. Коли чоловік підбіг, він побачив, що хлопчик загорівся, і викликав швидку допомогу.

При цьому невідомо, як діти змогли потрапити всередину електрощитової. За їх твердженням, двері були відчинені. Однак свідки запевнили, що за кілька днів до інциденту замки були на місці.

Поліція за фактом службової недбалості відкрила кримінальне провадження. Як відповіли в Запоріжжяобленерго, перевірка всіх підстанцій і електрощитових проходить раз на тиждень. Енергетики стверджують, що школярі самі зірвали замки, щоб заглянути всередину.

ipne.ws

Скріншот з відео

Скріншот з відео

За їхніми словами, те, що хлопчик вижив після удару в десять тисяч вольт, можна вважати дивом. У Запоріжжяобленерго готові матеріально допомогти дитині і в тому випадку, якщо їх провини не виявлять.

Енергетики застерегли від відвідування таких приміщень, оскільки, за їхніми словами, отримати електричний розряд можна, навіть ні до чого не торкаючись.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Первомайську Миколаївської області батьки кинули сина, який дивом вижив після удару струму в 27 тисяч вольт.

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