"Це було досконало": українці справили фурор на популярному шоу в США

Українська команда вразила членів журі і публіку популярного шоу America's Got Talent унікальним номером з використанням голографічної відеопроекції.

Над створенням незвичайного номера "The Escape" (Втеча) працювали хореограф Костянтин Томільченко і режисер Олександр Братковський) і компанія PROFI LTD, пише "Главред".

За сюжетом головний герой (Томільченко) потрапляє в віртуальну реальність. Він вибирає прогулянку в лісі під аватаром вовка. Спочатку подорож здається звичайною прогулянкою, проте потім виникає якась помилка, і перебування у віртуальній реальності для героя перетворюється в динамічну гонку на виживання.

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"Цей номер виник як творчий експеримент, над яким ми почали працювати ще в квітні 2017 року. Нас зацікавила ідея, що буде, якщо ми створимо танець в 3D просторі, де виконавці зможуть переміщатися не тільки на сцені, а й над нею. Фактично вільно "літати" перед глядачами. Після кількох місяців експериментів ми зрозуміли, що це не тільки можливо, але й може виглядати по-справжньому захоплююче", - розповів хореограф.

Відзначається, що втіленням візуальної частини виступу займалася українська студія Front Pictures.

"Наша студія створила віртуальний світ навколо героя за допомогою голографічної відеопроекції. Ми прагнули досягти враження, коли на сцені стирається грань між реальним і віртуальним. І судячи з реакції публіки і журі, нам це вдалося", - розповів керівник Front Pictures Юрій Костенко.

У свою чергу, продюсер шоу і один з журі Саймон Коуелл високо оцінив виступ українців - він зізнався, що такого виступу раніше ніколи не бачив.

"Цікаво бачити речі, яких ми насправді ніколи раніше не бачили. Це як подорож у майбутнє. Це було досконало", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українки зробили фурор на талант-шоу в США .