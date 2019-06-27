Про Україну: з'ясувалася остання воля зірки фільму "Овод"

59-річний радянський і російський актор театру і кіно Андрій Харитонов, який помер у Москві, буде похований на рідній землі - в Києві.

"Це була його воля, тіло кремують, і прах перевезуть до Києва", - повідомила дружина про місце похорону kp.ru. У Москві прощання не планується.

Андрій Харитонов, iz.ru

"Тільки для найближчих, дуже вузького кола людей. Це теж була воля Андрія", - підкреслила вдова артиста. За її словами, він хотів, щоб люди запам'ятали його таким, яким бачили його в фільмах – "красивим, променистим, молодим, але тільки не тяжкохворим, виснаженою недугою людиною".

Відомо, що в останній рік життя, Харитонов страждав на онкологічне захворювання. Про те, що актор хворів, знали багато. Колеги і друзі надавали йому посильну матеріальну допомогу. Але все це не порівняти з подвигом його дружини, яка героїчно доглядала смертельно хворого чоловіка.

Андрій Харитонов, iz.ru

Актор відомий роллю Артура Бертона у фільмі "Овід" (1980) режисера Миколи Мащенка. Також він зіграв в кінофільмах "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти" (1982), "Таємниця" Чорних дроздів "(1983)," Людина-невидимка "(1984).

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайшлося відео останньої ролі зірки фільму "Овід".

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