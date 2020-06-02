Це буде катастрофа: в Україні до епідемії COVID-19 може додатися ще одна

В Україні можуть початися масові проблеми з поширенням туберкульозу та COVID-19 через існування санаторіїв і протитуберкульозних диспансерів.

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Про це в інтерв'ю Євгену Комаровському заявила доцентка кафедри фтизіатрії і пульмонології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Марія Долинська. За її словами, через пандемію людство ризикує втратити напрацювання щодо боротьби з туберкульозом, а загальна кількість смертей від цієї хвороби може вирости на 60% – до 16 мільйонів у рік.

В Україні та інших країнах пострадянського простору існує ще одна небезпека, зазначає Долинська. Справа в тому, що хворих на туберкульоз часто довго тримають у диспансерах і санаторіях, де люди контактують один з одним, передаючи нові збудники. Якщо ж хтось із них підхопить COVID-19, то наслідки можуть бути трагічними для всіх.

"Ми розуміємо, що будь-яке утримання людей разом – це ризик поширення хвороб, зокрема і COVID-19. Якщо до туберкульозу в інтернатах, санаторіях, будинках для людей похилого віку буде ще і COVID-19, то це буде катастрофа. Тому що у них пошкоджені легені", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники побоюються, що слідом за пандемією COVID-19 може початися спалах туберкульозу.

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