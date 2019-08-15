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Росія цю "бомбу" заборонила: з'ясувалося, як Пушилін повільно вбиває людей

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У Донецьку працюють підпільні фабрики або цехи з виробництва неякісних сигарет, на пачці яких є надпис: "не для продажу в РФ".

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його інформацією ці підприємства підконтрольні чинній "владі", а саме главі "ДНР" Денису Пушиліну, а тютюнові вироби, вироблені там, продаються у кожному кіоску і супермаркеті міста.

"Пушилін почав цей бізнес у 2017 році, коли покійний Захарченко поділив сфери заробітку в "республіці". Після його смерті він вирішив ловити момент слави і на сьогодні у Донецьку в кожному тютюновому магазині або супермаркеті продають сигарети з особливим надписом: "НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ В РФ". Росія заборонила ввозити на свою територію будь-які продукти або вироби з акцизом "ДНР" через низьку якість", – пояснив блогер.

Сигарети в "ДНР"

Сигарети в "ДНР"

За його словами, Пушилін добре знає, що основні споживачі його сигарет – це жителі "ДНР", які "навіть не здогадуються, що курять бомбу сповільненої дії". .

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"У цих сигаретах використовується неякісний тютюн, а неправильне співвідношення пропорцій прискорює розвиток ракових захворювань. Можна спрогнозувати, що у найближчі 5-7 років населення, яке все ж таки залишилося в цій "недореспубліці", просто вимре", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "ДНР" Денис Пушилін формує окремий батальйон спеціального призначення, який буде дислокуватися в самому Донецьку і стане його особистою охороною.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Олександр Захарченко
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Росії ДНР Новини ДНР Донбас Новини Донбасу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сплошной фальсификат,измельченная бумага,пропитанная химией.курите лапти на здоровье.
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