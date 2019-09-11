"Це болото": Сенцов "похоронив" майбутнє Росії

Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з політичного ув'язнення в Росії, назвав ситуацію в країні-окупанті болотом. Адже її населення не прагне до змін і поліпшень свого життя.

Під час своєї першої пресконференції він зазначив, що після Майдану не уявляв, що десь є люди, які готові просто миритися зі свавіллям, що відбувається навколо. Однак у Російській Федерації все відбувається саме так (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У 2014 році після Майдану у мене було просто багато відчуттів, просто я бачив, як народ може змінити свою країну, як народ може звалити цю владу, якою б сильною вона не здавалася і грузобетонною. Тому, потрапивши в російську в'язницю, розуміючи що відбувається в цій країні і знаючи, мені здавалося, що люди не можуть так жити, не захочуть так жити, це неможливо", – сказав Сенцов.

Однак, наголосив він, Росія розвіяла його сумніви і постала перед його очима як болото, з якого ніхто не намагається вибратися.

"Люди, які давно вже живуть у Росії, кажуть: "Ні, тут нічого не відбувається, це болото". А мені здавалося, що ні. Я пробув там п'ять років, так, на жаль, це болото. Велика частина людей, але зрозуміло, що у мене було спілкування з певним контингентом, більшості все одно, їх це не хвилює, хтось заляканий яскраво, але таких людей не багато, більшості просто все одно, тому це болото, і я не знаю, чи можливі якісь зміни. Але я ж знаю, що протести були, і до 2014 року, і після, і ось недавно хвиля протестів", – зазначив звільнений бранець Кремля.

Також Сенцов додав, що не береться давати прогноз про революцію, яка повалить президента Росії Володимира Путіна.

Олег Сенцов Скріншот відео

"Звичайно, я краще б його у Гаазі побачив, але, можливо, не вийде. Тобто ми не знаємо, що буде далі. Я дуже сподіваюся, що у них щось трапиться і ця країна стане більш цивілізованою. Тому що люди, які хочуть нормально жити, в Росії теж є, просто їх мало", – підсумував український режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня з російського полону повернулися 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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