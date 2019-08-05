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"Це ад!" Відео з пляжу Азовського моря злякало мережу

7.3т Читати матеріал російською

У мережі показали страшне відео з курорту Азовського моря – Генічеська Херсонської області. Тут весь берег усипаний медузами.

Кадри з Арабатської коси були опубліковані у пабліку Onenewszp в Instagram. Відео зняли відпочиваючі на початку серпня.

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"Це просто пекло, хто там каже, що немає медуз? Подивіться, що робиться", – йдеться в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на Азовському морі намітилася справжня катастрофа через медуз.

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Місце
Україна Генічеськ
Тег
Азовське море
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Morjakov Alex
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