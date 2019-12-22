"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить

Глава МЗС України Вадим Пристайко підкреслив важливість заборони відвідувати Росію за внутрішніми паспортами.

У Twitter міністр зазначив, що виїзд громадян України за закордонними паспортами в РФ "дає можливість не допустити втечі від відповідальності в РФ боржників по аліментах і осіб, які порушили український закон".

Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто покидає нашу державу і з чим. Поїздки виключно по закордонних паспортах в РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книги" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", – розповів Пристайко.

Починаючі з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: после 1 березня - менше черга, швідшій контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Вадим Пристайко ВВС

Така заява глави МЗС викликала бурхливу реакцію у росіян і їхніх інформаційних ресурсів. "А ще можна для "швидкої та повної картини" веліти жовту зірку на одяг нашивати", – обурився пропагандист Дмитро Смирнов.

"Виїзд за закордонними паспортами? Жах. Який цинізм", "Треба скаржитися в ООН", "Нацизм є нацизм", – коментують в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Росію за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

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