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22 грудня • оновлено в 12:42
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"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить

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Глава МЗС України Вадим Пристайко підкреслив важливість заборони відвідувати Росію за внутрішніми паспортами.

У Twitter міністр зазначив, що виїзд громадян України за закордонними паспортами в РФ "дає можливість не допустити втечі від відповідальності в РФ боржників по аліментах і осіб, які порушили український закон".

Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто покидає нашу державу і з чим. Поїздки виключно по закордонних паспортах в РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книги" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", – розповів Пристайко.

Новини
"Прийдуть до поганого фіналу": Пристайко застеріг Росію від "поділу" України

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Така заява глави МЗС викликала бурхливу реакцію у росіян і їхніх інформаційних ресурсів. "А ще можна для "швидкої та повної картини" веліти жовту зірку на одяг нашивати", – обурився пропагандист Дмитро Смирнов.

"Виїзд за закордонними паспортами? Жах. Який цинізм", "Треба скаржитися в ООН", "Нацизм є нацизм", – коментують в мережі.

"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить
"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить
"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить
"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить
"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить
"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить
"Це 9 кіл пекла!" Пристайко пояснив посилення правил виїзду в РФ: мережа кипить

Як писав OBOZREVATEL, з 1 березня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Росію за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
вот если бы такую шнягу мутили при завгаре,то это были бы диктаторские законы,а етот йибун косоголовый рассказал что это для блага оказывается,и зашибись.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все для народа, все для народа, стараются слуги народа.... никогда у украинцев не было столько слуг...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну как бы правильно, что по загранпаспортам - надо загрузить мощности по изготовлению паспортов, но почему бы не предложить аналогию - или загран или внутренний тоже биометрический. Кстати Россия начнет у себя внедрять такие же как украинские внутренние пластиковые паспорта. Вобщем направление правильное, но отмазка на счёт алиментщиков и других - гнилая. Кстати в Россию через Беларусь можно проехать, этот ГосУкрДеятель в курсе этого, нет? И похоже по внутренним паспортам. Но это не царское дело что-то знать, они пришли к власти чтобы окончательно разорить страну, а не что-то знать. Слава Майдану и всем ее земным сотням и десяткам. Национал-социалисты в Германии тоже законно пришли к власти, как и эта гоп-компании, но довела Германию до краха, что эти тоже сделают, отдав землю транснациональным компаниям, а потом осенью разбегутся и объявят новые выборы. Прос"Али на Майданах украинцы свою Нэньку.
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