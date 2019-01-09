''Цар Пу'': українець висміяв Путіна яскравою карикатурою

Український художник Андрій Петренко присвятив свою нову карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна.
Роботою він поділився на сторінці проекту kE? у Twitter. На ній зображено маленького Путіна, який стоїть біля одного із символів Москви — Цар-гармати, і намагається вистрілити з неї прапором Російської Федерації.
Крім того, на прапорі міститься короткий напис "Пу...". Аналогічним чином Петренко назвав і саму карикатуру. "Цар Пу", — підписав він її.
Володимир Путін
#царь - #пу...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/d1wXLZlsSP pic.twitter.com/j1U2WImu2Y— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 9 січня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко оприлюднив влучну карикатуру на новорічне привітання Путіна. На ній президент Росії у новорічному ковпаку випускає ракету з пляшки шампанського, яка швидко і вертикально летить до підлоги.
Також в одній з робіт він висміяв ініціативу міністра оборони Росії Сергія Шойгу зробити сходи головного армійського храму з трофейних німецьких танків.