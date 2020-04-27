Труяться дезінфекторами і кварцуванням: українські лікарі розповіли про роботу з COVID-позитивними

Українські лікарі-інфекціоністи піддають своє здоров'я небезпеці, проходячи щоденну дезінфекцію після роботи з пацієнтами, інфікованими коронавірусом COVID-19.

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Як розповіли "КП в Україні" медики Вінницької центральної районної клінічної лікарні, вони зараз працюють в жорсткому графіку.

"Чотири години або більше – в "брудній" зоні, чотири – відпочивають у "чистій". Тут у них кімната відпочинку, душ, туалет. Потім – знову до пацієнтів. Є такі, що працюють по 12 годин", – відзначили лікарі.

Перед виходом в брудну зону весь медперсонал зобов'язаний одягатися в спецодяг – надягають костюми або захисні халати, капюшони, шоломи, окуляри, респіратори, рукавички, гумові чоботи або бахіли – і в такому вигляді виходять через шлюз до хворих на коронавірус.

Українські лікарі труяться дезінфекторами і кварцуванням Ілюстрація

"Чисті зони – умовно чисті, тому що всі і так працюють в одній лікарні, яку можна вважати брудною. Повітря ж не можна ізолювати, жодна наша лікарня не має витяжної вентиляції, того негативного тиску, як в сучасних інфекційних лікарнях, де у хворого і персоналу навіть різні входи ", – пояснили медики.

Одягаються перед виходом в заражену зону медики по двоє, контролюючи один одного – чи нічого не забули надіти. Після – через пропускник. У чисту зону повертаються через шлюз, де на 10-15 хвилин замочують в дезінфікуючих розчинах гумові чоботи або бахіли.

Роздягаються поетапно – рукавички, халат, респіратор, капюшон, окуляри, шоломи, все це акуратно скручують, щоб не "розкидати" вірус, і кидають в баки для засобів захисту одноразового або багаторазового використання. Після кожного етапу миють руки.

"Потім йде кварцування, що теж досить небезпечно через високі дози ультрафіолетового опромінення. Та й запах дезінфекторів теж впливає на здоров'я медиків", – сказав заступник головного лікаря лікарні Валерій Щербань.

Після того, як медики роздягаються майже до гола, вони виходять через шлюз в чисту зону, де надягають робочі тапки і одяг. Все, аж до білизни, замочується і переться, щоб використовувати через день-два під час чергування.

Як писав OBOZREVATEL, українські медики день у день ризикують підхопити коронавірус у швидких, палатах і приймальних відділеннях, отримуючи за це досить сумнівну компенсацію.