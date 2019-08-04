Трускавця мало: в "Слузі народу" розповіли про навчання майбутніх нардепів

Партія "Слуга Народу", яка провела 4-денний тренінг для майбутніх народних депутатів у Трускавці, на цьому не зупинилася і починає Офіс навчання і розвитку партії, а також запланувала нові програми на осінь.
Про це в Facebook повідомила керівник медіаофісу партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, при цьому подякувавши усім причетним до організації трускавецьких заходів.
"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу триватиме - Ред.) – ми починаємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", – написала вона.
Члени партії "Слуга народу"
Facebook Євгенії Кравчук
При цьому, як повідомив у своєму Instagram керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який також є членом партії "Слуга народу" і проходив навчання в Трускавці, до кінця тренінгів протрималися не всі учасники. Він також опублікував фото тих, хто залишилися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час навчання народних депутатів у Трускавці, організованого Київською школою економіки, розбирали діяльність народних депутатів 8 скликання.
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