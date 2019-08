Трускавця мало: в "Слузі народу" розповіли про навчання майбутніх нардепів

Партія "Слуга Народу", яка провела 4-денний тренінг для майбутніх народних депутатів у Трускавці, на цьому не зупинилася і починає Офіс навчання і розвитку партії, а також запланувала нові програми на осінь.

Про це в Facebook повідомила керівник медіаофісу партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, при цьому подякувавши усім причетним до організації трускавецьких заходів.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу триватиме - Ред.) – ми починаємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", – написала вона.

Члени партії "Слуга народу" Facebook Євгенії Кравчук

При цьому, як повідомив у своєму Instagram керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який також є членом партії "Слуга народу" і проходив навчання в Трускавці, до кінця тренінгів протрималися не всі учасники. Він також опублікував фото тих, хто залишилися.

Тренінги в Трускавці Instagram Романа Грищука

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час навчання народних депутатів у Трускавці, організованого Київською школою економіки, розбирали діяльність народних депутатів 8 скликання.

