"Захлинемося без локдауну!" На Полтавщині нікому вивозити трупи, хворих на COVID-19 доводиться сортувати

У Полтавській області лікарні завантажені на 86%. Ще трохи – і пацієнтів із коронавірусом нікуди буде класти. Ця область забезпечена киснем лише на половину від необхідної кількості. У лікарнях не вистачає медиків, пацієнти киснем дихають по черзі, а трупи часом нікому вивозити.

Детальніше про ситуацію в області – у матеріалі OBOZREVATEL.

На чотири медсестри 60 хворих

Головний лікар Полтавської міської лікарні №3 Анатолій Глєбов розповідає, що нині в лікарні "легких" пацієнтів уже не беруть.

"У нас відбувається сортування. Хворі в стані легкої і середньої тяжкості йдуть додому під нагляд сімейного лікаря. Беремо тільки важких, тих, кому знадобиться кисень. Ми вже з досвіду знаємо хто може отяжіти. Зазвичай ті, у кого є діабет, особливо інсулінозалежні, у кого є стенти або в кого міняли клапан на серці. Досвід показує, що під час інтоксикації організму в таких людей можуть бути серйозні ускладнення", – говорить OBOZREVATEL Глєбов.

Міська лікарня №3 Полтави. "Полтавщина"

Тому в лікарні з коронавірусом молодих пацієнтів майже немає, переважно тут люди 60+. У лікарні 100 ліжок, 86 із них заповнено. Але розширюватися вже нікуди. "Можна ще три місця організувати, ну, 7 місць, не більше", – каже головний лікар.

Він запевняє, що місто й область їм допомагають фінансово і проблем з киснем майже немає.

А ось із лікарями й медсестрами – біда. Незважаючи на те, що поліклініку закрили, а медперсонал перевели працювати в стаціонар, медиків усе одно не вистачає.

"У реанімації ще ситуація краща, там на десять хворих у зміну працює три медсестри. А ось у відділеннях і лікарі, і сестри зашиваються. Там чотири медсестри обслуговують 60 хворих. Єдине, що ми домоглися від НСЗУ гідної оплати для людей", – говорить Глєбов.

Лікар запевняє, що до сплеску хворих на коронавірус і пневмонію призвели такі заходи, як День міста й вибори. "Коли люди збиралися, варили кашу, пригощалися, ходили на вибори, концерти. Ми це на собі вже відчули. Тим більше, що жителі Полтави маскового режиму не дотримуються, особливо молоді", – говорить Глєбов.

Медики не тільки хворіють ковідом, але й умирають. Зокрема, 10 листопада в Полтаві через COVID-19 помер 55-річний завідувач неврологічного відділення міської лікарні, колишній військовий лікар Віталій Нетребовський.

У Полтаві від коронавірусу помер лікар "Полтавщина"

Приїжджають зі своїм киснем

Один із лікарів, який працює в Рівному в одній із ковідних лікарень Полтавської області, розповідає, що насправді кисню не вистачає у всіх лікарнях. "Бракує кисневих пунктів, немає концентраторів, часто в районних лікарнях їх в очі не бачили. Виходять зі становища як можуть, по-старому купують балони. Іноді люди приїжджають у лікарню вже зі своїми балонами з киснем або концентраторами, якщо хочуть вижити", – говорить лікар.

У цій лікарні визнають, що їм не вистачає кисню, потрібно встановлювати кисневу станцію, а під час коронавірусу й зростання кількості хворих фахівці, які вміють це робити, на вагу золота. І ціни, природно, у них нині захмарні.

У лікарні доходить до того, що дихати киснем доводиться по черзі – не вистачає на всіх апаратури й кисневих пунктів. Але це не єдина така лікарня в області.

Мешканка Полтави описала, як вона лікувалася від коронавірусу Facebook Олени Ященко

Мешканка Полтави Олена Ященко, яка лікувалася від коронавірусу в одній із лікарень, розповіла подробиці. За її словами інфекційні лікарні тут уже переповнено, а на рентген у приватні лікарні стоїть черга з містян.

Лікар упевнений, що Україна вже перебуває в другій хвилі, а взимку нас чекає третя, в якій ми можемо просто захлинутися, якщо нині не ввести локдаун.

"Якщо нині все це не зупинити, то наша система не витримає. Ми вже не просто легких хворих будемо додому відправляти. Ми й важких старих брати не будемо. Заради порятунку молодших. Ну, у лікарнях можна в коридорах палати організувати, а медиків де взяти? Ні лікарів, ні медсестер. Я не розумію, чому досі не залучать військових медиків, які не розгортають військові шпиталі? Медики настільки втомилися, що, за розповідями моїх колег з інших медустанов, часом труп нікому в морг перевезти. Просто фізично немає сил. Накрили простирадлом, і так він і лежить кілька годин, поки пацієнти не почнуть обурюватися", – розповідає лікар.

У Полтаві ресторатори протестують проти локдауну вихідного дня. "Полтавщина"

У найближчі вихідні в країні можуть ввести локдаун вихідного дня. Однак уже нині таке рішення критикує багато медиків. Вони вважають, що без всеукраїнського локдауну на кілька тижнів нам не обійтися. Незважаючи на обурення рестораторів і малого бізнесу, який справді може знову постраждати, інфекцію потрібно зупинити. Хоча б доти, поки у світі не почнуть виробляти вакцину, і вона не стане доступною в Україні.