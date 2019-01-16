''Росія віддасть Донбас'': омбудсмен розкрив плани Путіна

Розмови про роздачу російських паспортів жителям окупованих територій – фейк, який поширюється Росією для придушення протестних настроїв серед жителів ОРДЛО. Насправді Кремль планує з часом віддати Донбас.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив представник уповноваженого ВРУ з прав людини на Донбасі Павло Лисянський, додавши, що це вже не перша подібна історія за весь час існування невизнаних "республік".

"Я з цим вже стикався в 2015 році. Тоді через "Федерацію профспілок "ЛНР" надсилалися листи в різні світові профспілкові організації, і отримували у відповідь листи з підтримкою. Ці листи показувалися людям зі словами: "Ось, ОРДЛО починають потроху визнавати в світі", що Радянський Союз теж не відразу визнали, тому жителям пропонували набиратися терпіння і чекати", – розповідає представник омбудсмена.

"Тоді вони лобіювали республіки на міжнародній арені, наприклад, Олег Акімов, колишній депутат облради від "Партії регіонів", зараз очолює ці профспілки в "ЛНР", був в Брюсселі в 2015 році, віщав там з профспілковою трибуни. А потім повертався і по місцевому телебаченню починав про це розповідати, а люди ж вірять, там і дивитися більше нічого", – додав він.

Олег Акімов

Лисянський пояснює, що все це потрібно для того, щоб придушувати протестні настрої серед населення окупованих територій, які обурені тією ситуацією, в якій вони опинилися.

"Таким чином вони гасять всередині так званих "республік" протестний електорат. Люди, які раніше були проросійськими, бачать, що життя в "республіках" погіршується, а гасла про зближення з Росією і визнання "Л/ДНР", з якими кандидати йшли в глави окупованих територій, не виконуються. Раніше люди свято вірили в ідею і не думали, що це геополітичний інтерес однієї конкретної людини – Путіна. Тепер виникає такий ризик, що у цих людей настане зворотний настрій, що вони просто розгорнуться і підуть проти Росії. Ось щоб це балансувати, вони постійно мусолять ці чутки, таке відбувається щороку", – каже омбудсмен по Донбасу.

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За його словами, зараз на території ОРДЛО відбулася ротація співробітників ФСБ, які зараз продовжують ознайомлюватися з ситуацією, але мета у них одна – зміцнення проросійської пропаганди.

"Вони працюють з населенням на предмет політичної освіти, про те, що Росія і "русскій мір" – це єдина панацея для світового порядку. Вони активно навчають молодь і дітей у своїх патріотичних таборах і намагаються тримати такий баланс", – пояснив він.

Don-News.net

"По суті справи, ситуація заморожена, але всередині самих "республік" йде активна робота з людьми. З цього можна зробити висновок, що вони не збираються його і не визнавати, і не віддавати. Він їм ще для чогось потрібен. Я переконаний, що вони його віддадуть в критичний момент, коли пропрацюють там з усіма людьми, вони захочуть його заштовхнути назад, але з тими людьми, які повністю підтримують "русскій мір" і заслати такого собі "троянського коня", – заявив Лисянський.

Як писав OBOZREVATEL, в червні Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского мира".

У грудні Держдума РФ прийняла законопроект про спрощене надання російського громадянства. Чи не ховається, що в першу чергу законопроект спрямований на громадян України.

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