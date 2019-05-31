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Тролль Каратель
Тролль Каратель
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Инструкция по выживанию в эпоху зрады

1.1тЧитати матеріал російською

Когда Порошенко был президентом, определённая категория граждан (радикальные "зрадофилы") вели себя как последние скоты, поливая грязью каждый его шаг, каждое решение, публикуя мерзкие карикатуры и плюясь в его сторону желчью независимо от того, что он сделал и насколько правильными или неправильными были его действия.

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С такими людьми я старался не общаться. Не ругаться, не спорить, не обсуждать их вопли. Игнор, чёрный список, всё. С сектантами невозможно договориться - они этого не хотят. Их невозможно переубедить - их убеждения основаны на вере, а не на фактах. Поэтому их для меня просто не существовало. С глаз долой, из сердца вон.

Сейчас у нас другой президент. И я замечаю точно такое же поведение, но уже у людей с другой стороны. Всё те же карикатуры, желчь, необъективность и неадекватность - как будто под копирку.

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И эти люди мне точно так же неинтересны.

Мне неинтересны фанатики - даже если они считают себя сторонниками той же политической силы, которой симпатизирую я сам. Мне неинтересны паникёры, кричащие про дефолт и "зрадників у владі". Я уже досыта наелся всей этой демагогии и информационного шума за предыдущие пять лет. И уж точно мне неинтересны те, кто считает, что Украина проиграла и теперь можно сложить лапки и ждать милости у судьбы.

Что мне интересно - так это спокойный и взвешенный анализ деятельности нынешней власти. Мне интересны конкретные решения конкретных проблем. Мне интересно собираться с другими гражданами Украины в группы для защиты наших общих интересов. И да, мне наплевать, за кого каждый из них голосовал. Потому что все мы - граждане Украины. А Україна - понад усе.

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Президенты приходят и уходят, а моя страна никуда не делась. Как и мы. И мы несём за неё ответственность. Гражданское общество - это не те люди, которые раз в пять лет перекладывают ответственность за страну на избранного кандидата и ждут, что он всё порешает за них. Гражданское общество - это не толпа паникёров, бегающих с горящей задницей и орущих "всё пропало". Гражданское общество - это люди, которые умеют собираться вместе, координировать свои действия и вместе защищать свои интересы. Спокойно, методично и планомерно. Когда гражданское общество существует, президент не диктует ему свои условия - это оно диктует условия президенту. И не раз в пять лет, а каждый день.

Зберігайте спокій та продовжуйте. Зберігайте спокій та єднайтеся. Зберігайте спокій та чистіть кулемет.

И тогда вы увидите, как истерить начнут те, кто желает вам зла. А они начнут. Уже начинают.

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Автор
Тролль КарательТролль Каратель
Місце
Україна
Джерело
Джерело:site.ua
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Астахов Александр
Астахов Александр
Реакцію нової влади на прояви громадянського суспільства добре показало затримання двох підлітків з плакатами проти зе. А про "аналіз дій" нової влади годі й говорити, коли сьогодні РНБО воюючої країни обговорювало не фронт, не полонених бійців, не визволення моряків а енергоринок, запуск якого вдарить по кишені однієї бородатої бабусі. Тому поки що зрадофільство і відсторонене споглядання - це єдина наша зброя.
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