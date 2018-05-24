Троїцька поминальна субота 2018: що не можна робити в цей день

26 травня православні християни відзначатимуть Троїцьку батьківську суботу.

OBOZREVATEL.UA розповість про історію цього дня, а також про звичаї та прикмети, пов'язані з ним.

Історія свята

Цей день напередодні Трійці вважається найбільшим поминальним днем ​​року. Він призначений для особливого загального, загальноцерковного, поминання усіх померлих християн.

У Православній церкві він називається Вселенською батьківською суботою.

Молитва за померлих - головне, чому має бути присвячений цей день, в храмі, в домі або на цвинтарі.

У всіх церквах відбуваються спеціальні панахиди, заупокійні служби.

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Існує 2 способи пом'янути померлого в храмі.

1. Індівідуальна молитва.

Як правило, "заупокійна" частина церкви розташована ліворуч від вівтаря. Там обов'язково є прямокутний свічник з розп'яттям.

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Тут можна поставити свічку і прочитати молитву, наприклад, таку:

"Зі святими упокій, Христе, душі рабів Твоїх там, де немає ні болю, ні скорботи, ні стогонів, але життя безконечне"."Пом'яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилого раба Твого (ім’я) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, полегши, відпусти і прости всі провини його вільні й невільні, визволи його від вічної муки і вогню геєнського і даруй йому причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо хоч він і згрішив, але не відступив від Тебе, а щиро в Отця, і Сина, і Святого Духа, Бога, у Тройці славимого, вірував і Єдиного в Тройці, і Тройцю в Єдності православно до останнього подиху свого сповідував. Тому милостивим будь до нього, і віру в Тебе замість діл прийми, і зо святими Твоїми, як Милосердний, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Ти один без усякого гріха, і правда Твоя - правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Також можна звернутися з молитвою до ікони Богородиці або будь-якого святого, якого любив покійний або чиє ім'я носив.

2. Панахида

На панахиду в храм прийнято нести 3 речі: свічку, хліб і записку з ім'ям покійного. Крім того, зазвичай (але не обов'язково) приносять щось з продуктів і роблять невелику грошову пожертву, яке також не є обов'язковою.

Церква рекомендує не просто залишити все це і піти, але обов'язково особисто бути присутнім під час богослужіння.

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Після відвідин храму рекомендується піти на цвинтар, щоб пом'янути покійних там.

Церква радить утриматися від застіль серед могил і тим більше випивки.

Найкраще, що можна зробити для своїх покійних близьких - просто запалити свічку і помолитися за них. Можна прочитати акафіст за упокій і згадати їх добрим словом.

Крім того, можна помолитися за всіх, хто покоїться на цьому кладовищі, а також за всіх померлих християн.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендується присвячувати більшу частину дня побутовим справам і господарським турботам. Робіть лише те, без чого ніяк не можна обійтися - наприклад, без приготування їжі.

На кладовищі не можна говорити погано про покійних. У цей день взагалі рекомендується утриматися від подібних слів, де б ви не знаходилися.

Не можна бути ані у стані великої скорботи, ані у стані великиї веселощів.

У Троїцьку суботу не рекомендується сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки - особливо на кладовищі або в храмі.

Не рекомендується в цей день палити і пити.

Не рекомендується вживати продукти тваринного походження - м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти і морепродукти.

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Прикмети

З відвідуванням цвинтаря пов'язано безліч прикмет. Наприклад, вважається, що входити в нього можна виключно через центральні ворота, а не через лази в паркані.

Коли ви ввійдете, необхідно тричі перехреститися.

Вийти також слід через центральні ворота, а перед цим - тричі перехреститися, стоячи обличчям до могил.

Іноді при цьому вимовляють - вголос або подумки - таку фразу: "Нам нехай здоровиться, а вам легко лежиться", "Вам Царства Божого, а нам - до вас не поспішати".

Коли повернетеся з кладовища, обов'язково помийте руки і вмийтеся.

Якщо ви взяли з могили якесь частування, ви зобов'язані помолитися за цього покійного, інакше він буде переслідувати вас уві сні.

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