Тривалі наслідки COVID-19 розділили на 4 групи
Учені британського Національного інституту досліджень розділили список наслідків "тривалого коронавірусу" на чотири групи.
Тисячі пацієнтів, які подолали захворювання, повідомили, що їх мучили такі симптоми, як втома, задишка, м'язові болі і аритмія серця через кілька місяців після одужання, пише Daily Mail.
У роботі дослідників йдеться, що до ризику тривалих побічних ефектів схильні навіть діти і "легкі" хворі.
Симптоми розділили на такі групи:
Синдром після інтенсивної терапії (PICS)
Синдром поствірусної втоми (PVFS)
Незворотнє погіршення органу (POD)
Довгостроковий синдром COVID-19 (LTCS)
Команда вчених не дала докладного опису кожної з груп побічних ефектів. Однак визнала, що значна кількість людей належить до четвертої категорії й не скаржиться на постійні проблеми, а замість цього страждає "американськими гірками симптомів, які переміщаються по тілу".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Бразилії дійшли висновку, що люди, які заразилися COVID-19, крім іншого, ризикують зіткнутися з шизофренією, хворобами Альцгеймера і Паркінсона, а також іншими психоневрологічними порушеннями.