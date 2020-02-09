Не здивуюсь, якщо беркутівці Тамтура та Маринченко прилаштуються у ДБР. Радити Бабікову щодо справ Майдану.

А так, плюнули очі усім майданівцям, проукраїнській частині — що от вийдете, уб’ють вас і ніхто не понесе покарання.

Це розтяжка для президента, якого ставитимуть у зручну позу, щоб пошвидше домовлявся про вибори та "економічний хаб" (читай чорну діру — ред) з ОРДЛО.

Ну і головне тріумф колишніх вигнанців і їх медійних подпєвал. Що вони шість років використали не дарма, а проукраїнська частина поср*лась і не зробила путнього ніхрєна, шоби підібгати під свою повістку овець, яким пофіг куди йти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся