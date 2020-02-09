Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі статті автора

Тріумф колишніх вигнанців і їх медійних подпєвал

7.5т

Не здивуюсь, якщо беркутівці Тамтура та Маринченко прилаштуються у ДБР. Радити Бабікову щодо справ Майдану.

А так, плюнули очі усім майданівцям, проукраїнській частині — що от вийдете, уб’ють вас і ніхто не понесе покарання.

Новини
Хто має заробляти гроші в сім'ї — чоловік чи дружина?

Це розтяжка для президента, якого ставитимуть у зручну позу, щоб пошвидше домовлявся про вибори та "економічний хаб" (читай чорну діру — ред) з ОРДЛО.

Ну і головне тріумф колишніх вигнанців і їх медійних подпєвал. Що вони шість років використали не дарма, а проукраїнська частина поср*лась і не зробила путнього ніхрєна, шоби підібгати під свою повістку овець, яким пофіг куди йти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Небесна Сотня" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Теми
Небесна Сотня Розстріли на Майдані Євромайдан російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО Майдан
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
11
5
Смішно
16
Цікаво
103
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Зеленськму це як раз дуже вигідно, тому так і зроблено.. Дивись, ''войовнича меньшість'', ми не перед чим не зупинимось. щоб розігнати антизелений протест. І виконавці можуть не хвилюватись за свою долю. Зелені страшніші за януковича.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Nubis Roman
Nubis Roman
А хто это сделал разом ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Помнится,что именно Данилюк-Ермолаева рассказывала на этом ресурсе,что после обмена эксберкутовцев преступления на Майдане не будут раскрыты.И вот двое из них ДОБРОВОЛЬНО возвращаются в Киеве.И аффтарша придумывает очередную "версию".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
2 из 5 ответов | показать все
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Журба Валентина, они вернулись потому что молодые и хотят жить лучше в тюрьме ( что не факт) в УКРАИНЕ чем гдето в песках сирии , судана или алжира кормить шакалов , жить хотят и хорошо , кто то им же даст денег и немалых , они на этом еще заработают , и миллионерами станут ! кукловоды умно их научили , при этой власти еще не то увидим ,
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Lyakhov Yuri,что сказать то хотело,уё бисчьё?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги