Тріщини з кулак: в Криму назріла нова катастрофа

Роздольненський район анексованого Росією Криму накрила серйозна посуха.

Грунт почав сильно тріскатися, а посіви доводиться викошувати на солому, повідомляється в групі Кримська Зима в Twitter.

"Кажуть, що в Роздольненському районі дика посуха. Посіви викошують на солому. Грунт потріскалася так, що можна кулак запхати. Стрімкий розвиток Криму за 4 роки, привело нас з 20 століття в 19. Тепер ми стрімко летимо в 18-й", - йдеться в повідомленні.

Кажуть що в Роздольненському районі дика посуха. Посіви викошують на солому. Земля стала так, що можна кулак запхати.



Стрімкий розвиток Криму за 4 роки, привело нас з 20го століття в 19й. Тепер ми стрімко летимо в 18й. - Кримська Зима (@Wintercrim) 28 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в мережі показали, у що окупанти перетворили Крим .