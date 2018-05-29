УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Тріщини з кулак: в Криму назріла нова катастрофа

42.5тЧитати новину російською

Роздольненський район анексованого Росією Криму накрила серйозна посуха.

Грунт почав сильно тріскатися, а посіви доводиться викошувати на солому, повідомляється в групі Кримська Зима в Twitter.

Новини
Картопля дорожчає: в мережі показали ціни на продукти в Криму

"Кажуть, що в Роздольненському районі дика посуха. Посіви викошують на солому. Грунт потріскалася так, що можна кулак запхати. Стрімкий розвиток Криму за 4 роки, привело нас з 20 століття в 19. Тепер ми стрімко летимо в 18-й", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в мережі показали, у що окупанти перетворили Крим .

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
49
Смішно
11
Цікаво
50
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги