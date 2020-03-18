Відмовили в лікуванні: спливли скандальні деталі смерті українки від коронавірусу

Поліція почала розслідування смерті 33-річної Тетяни В. із Чернівецької області, яка стала другою жертвою коронавірусу. За словами мами Тетяни, лікарі не надавали їй допомогу. Медики ж запевняють, що жінка була серйозно хвора і нібито померла не від коронавірусу.

Що відомо про молоду матір двох дітей і її хвороби – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кілька разів відправляли додому

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником". Приводом послужила публікація на одному з новинних сайтів Чернівців.

Людмила Пацалюк запевняє, що її дочку Тетяну могли врятувати, якби вчасно надали допомогу. Мати підтверджує, що у дочки була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку. Але в 2016 її успішно прооперували в Києві. І останнім часом Тетяна почувалася нормально.

До лікарів Тетяна звернулася 7 березня, після того, як у неї піднялася температура. Призначені лікарем антибіотики не допомагали. І чоловік сам возив хвору по лікарях – спочатку до містечка Вишківці до лікаря, який призначив їй антибіотики. 13 березня туди ж поїхали на рентген, який показав двосторонню пневмонію. Тоді чоловік відвіз Тетяну до Чернівців в обласну лікарню, у відділення пульмонології, де лікарі були незадоволені, що жінка приїхала без направлення. Допомогу там не надали, сказали, що хрипів немає і знімок нормальний. І відправили Тетяну додому.

Інфекційне відділення лікарні Чернівців, де померла молода жінка acc.cv.ua

Вона уточнила, що дочка мала фармацевтичну освіту, тому розуміла наслідки і намагалася врятуватися. 14 березня, коли жінка вже почала задихатися, швидка її відвезла в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Але через несвоєчасно надану медичну допомогу й інтоксикацію організму її стан погіршився. У жінки з'явилися судоми, вона втратила свідомість. І ввечері в понеділок, 15 березня, Тетяна померла.

"Лікарі поставили діагноз – епілептичний напад, якого у неї в житті жодного разу не було", – написала мама.

Приїжджала робити рентген

У містечку Вишківці Вижницького району Чернівецької області нам підтвердили – історія правдива. Тетяна дійсно приїжджала до них робити флюорографію.

"Вона жила в селі Брусниця сусіднього, Кіцманського, району. Її дійсно завернули додому з відділення пульмонології лікарні Чернівців. І коли її привезли вдруге в лікарню, вже було пізно", – сказали нам у міськраді Вишківців.

У лікарню Вишківців Тетяна приїздила робити рентген Скріншот

І уточнили, що лікарі з їх містечка, які робили Тетяні рентген, зараз на самоізоляції. Поки їх ніхто не перевіряв на коронавірус. "Та й вірус цей одразу не проявляється, тому якщо з'являться якісь симптоми, тоді обстежаться", – вважають чиновники.

Тримала свою аптеку

У селі Брусниця розповіли, що сиротами залишилися двоє дівчаток, 10 і 6 років. Тут Тетяна жила з чоловіком і батьком.

"Мама Тетяни живе в Італії. Ми читали статтю і дуже здивувалися – звідки вона могла знати стільки подробиць, якщо давно тут не була. Коронавірус, найімовірніше, нашій односельчанці привіз її чоловік, він буквально недавно повернувся з Італії. В нашу амбулаторію зі скаргами на застуду Тетяна теж не зверталася", – додали в селі.

33-річна Тетяна В. ОК.ru

Там кажуть, що молода мама раніше займалася бізнесом – тримала свою аптеку. Потім сильно захворіла чимось по невралгії й отримала інвалідність. Останні кілька років ніде не працювала. Переважно займалася дочками. Про дату похорону, уточнюють у Брусниці, ще нічого не відомо.

"Вона померла не від коронавірусу"

У Чернівецькій обласній лікарні кажуть, що причиною смерті Тетяни став не коронавірус, а судомний синдром на фоні набряку головного мозку.

"І не виключено, що з крововиливом у мозок. І все це сталося через те, що у молодої жінки була складна і важка патологія нервової системи. Крім того, у неї була ще одна патологія – ендокринна. І третє, у неї було ураження легень без легеневої недостатності. І паралельно ми зафіксували коронавірус", – сказала журналістам заступниця головного лікаря обласної лікарні Ольга Снігуряк.

Лікарі кажуть, що смерть молодої жінки настала не від коронавірусу Скріншот

Медичка пояснила, що при коронавірусі хворі вмирають від легеневої недостатності, а у їх пацієнтки її не було.

Однак у контакті з Тетяною були п'ять осіб, зараз вони ізольовані й у деяких із них є ознаки коронавірусу.

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