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18 березня • оновлено в 20:28
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Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
Журналіст Всі статті автора

Відмовили в лікуванні: спливли скандальні деталі смерті українки від коронавірусу

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Поліція почала розслідування смерті 33-річної Тетяни В. із Чернівецької області, яка стала другою жертвою коронавірусу. За словами мами Тетяни, лікарі не надавали їй допомогу. Медики ж запевняють, що жінка була серйозно хвора і нібито померла не від коронавірусу.

Що відомо про молоду матір двох дітей і її хвороби читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кілька разів відправляли додому

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником". Приводом послужила публікація на одному з новинних сайтів Чернівців.

Людмила Пацалюк запевняє, що її дочку Тетяну могли врятувати, якби вчасно надали допомогу. Мати підтверджує, що у дочки була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку. Але в 2016 її успішно прооперували в Києві. І останнім часом Тетяна почувалася нормально.

До лікарів Тетяна звернулася 7 березня, після того, як у неї піднялася температура. Призначені лікарем антибіотики не допомагали. І чоловік сам возив хвору по лікарях – спочатку до містечка Вишківці до лікаря, який призначив їй антибіотики. 13 березня туди ж поїхали на рентген, який показав двосторонню пневмонію. Тоді чоловік відвіз Тетяну до Чернівців в обласну лікарню, у відділення пульмонології, де лікарі були незадоволені, що жінка приїхала без направлення. Допомогу там не надали, сказали, що хрипів немає і знімок нормальний. І відправили Тетяну додому.

Інфекційне відділення лікарні Чернівців, де померла молода жінка

Інфекційне відділення лікарні Чернівців, де померла молода жінка

acc.cv.ua

Вона уточнила, що дочка мала фармацевтичну освіту, тому розуміла наслідки і намагалася врятуватися. 14 березня, коли жінка вже почала задихатися, швидка її відвезла в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Але через несвоєчасно надану медичну допомогу й інтоксикацію організму її стан погіршився. У жінки з'явилися судоми, вона втратила свідомість. І ввечері в понеділок, 15 березня, Тетяна померла.

"Лікарі поставили діагноз – епілептичний напад, якого у неї в житті жодного разу не було", – написала мама.

Приїжджала робити рентген

У містечку Вишківці Вижницького району Чернівецької області нам підтвердили – історія правдива. Тетяна дійсно приїжджала до них робити флюорографію.

"Вона жила в селі Брусниця сусіднього, Кіцманського, району. Її дійсно завернули додому з відділення пульмонології лікарні Чернівців. І коли її привезли вдруге в лікарню, вже було пізно", – сказали нам у міськраді Вишківців.

У лікарню Вишківців Тетяна приїздила робити рентген

У лікарню Вишківців Тетяна приїздила робити рентген

Скріншот

І уточнили, що лікарі з їх містечка, які робили Тетяні рентген, зараз на самоізоляції. Поки їх ніхто не перевіряв на коронавірус. "Та й вірус цей одразу не проявляється, тому якщо з'являться якісь симптоми, тоді обстежаться", – вважають чиновники.

Тримала свою аптеку

У селі Брусниця розповіли, що сиротами залишилися двоє дівчаток, 10 і 6 років. Тут Тетяна жила з чоловіком і батьком.

"Мама Тетяни живе в Італії. Ми читали статтю і дуже здивувалися – звідки вона могла знати стільки подробиць, якщо давно тут не була. Коронавірус, найімовірніше, нашій односельчанці привіз її чоловік, він буквально недавно повернувся з Італії. В нашу амбулаторію зі скаргами на застуду Тетяна теж не зверталася", – додали в селі.

33-річна Тетяна В.

33-річна Тетяна В.

ОК.ru

Там кажуть, що молода мама раніше займалася бізнесом – тримала свою аптеку. Потім сильно захворіла чимось по невралгії й отримала інвалідність. Останні кілька років ніде не працювала. Переважно займалася дочками. Про дату похорону, уточнюють у Брусниці, ще нічого не відомо.

"Вона померла не від коронавірусу"

У Чернівецькій обласній лікарні кажуть, що причиною смерті Тетяни став не коронавірус, а судомний синдром на фоні набряку головного мозку.

"І не виключено, що з крововиливом у мозок. І все це сталося через те, що у молодої жінки була складна і важка патологія нервової системи. Крім того, у неї була ще одна патологія – ендокринна. І третє, у неї було ураження легень без легеневої недостатності. І паралельно ми зафіксували коронавірус", – сказала журналістам заступниця головного лікаря обласної лікарні Ольга Снігуряк.

Лікарі кажуть, що смерть молодої жінки настала не від коронавірусу

Лікарі кажуть, що смерть молодої жінки настала не від коронавірусу

Скріншот

Медичка пояснила, що при коронавірусі хворі вмирають від легеневої недостатності, а у їх пацієнтки її не було.

Однак у контакті з Тетяною були п'ять осіб, зараз вони ізольовані й у деяких із них є ознаки коронавірусу.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Тег
вірус
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