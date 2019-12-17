"Тримайтеся! Молимося!" Азербайджанець, депортований з України, виступав за "Л/ДНР". Відео

Азербайджанський блогер Ельвін Ісаєв, якого Україна депортувала в Баку, підтримував бойовиків на Донбасі, а також брав участь у зборі допомоги для російських терористів і їх найманців.

Про це пише видання Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого опинився відеозапис з підтвердженням того, що Ісаєв був на боці сепаратистів (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

На ролику азербайджанець заявляє про підтримку бойовиків Донбасу і говорить про те, що відправляє для них вантажівку з допомогою.

Ельвін Ісаєв підтримував терористів на Донбасі kavkaz-uzel.eu

"Ось невелика, але допомога дітям, які там зараз. Їм зараз дуже важко. Привіт передаємо в Донецьк, Луганськ...Тримайтеся. Росія з вами...Ми молимося за вас, щоб швидше у ваш дім прийшов мир", – каже Ісаєв на записи.

Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня стало відомо, що Україна вислала в Азербайджан опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва, який розповідав про корупцію в країні, а також критикував президента Ільхама Алієва.

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