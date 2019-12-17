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17 грудня • оновлено в 17:25
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"Тримайтеся! Молимося!" Азербайджанець, депортований з України, виступав за "Л/ДНР". Відео

3.7т
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Азербайджанський блогер Ельвін Ісаєв, якого Україна депортувала в Баку, підтримував бойовиків на Донбасі, а також брав участь у зборі допомоги для російських терористів і їх найманців.

Про це пише видання Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого опинився відеозапис з підтвердженням того, що Ісаєв був на боці сепаратистів (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

На ролику азербайджанець заявляє про підтримку бойовиків Донбасу і говорить про те, що відправляє для них вантажівку з допомогою.

Ельвін Ісаєв підтримував терористів на Донбасі

Ельвін Ісаєв підтримував терористів на Донбасі

kavkaz-uzel.eu

"Ось невелика, але допомога дітям, які там зараз. Їм зараз дуже важко. Привіт передаємо в Донецьк, Луганськ...Тримайтеся. Росія з вами...Ми молимося за вас, щоб швидше у ваш дім прийшов мир", – каже Ісаєв на записи.

Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня стало відомо, що Україна вислала в Азербайджан опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва, який розповідав про корупцію в країні, а також критикував президента Ільхама Алієва.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Georg Georgi
Georg Georgi
Sobaka, noverno etot pidar i Armian poderjivaet na karabaxe, vot gnida,
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Руденко Вован
Руденко Вован
Надеюсь ему очко порвут.
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Махно Семен
Махно Семен
Интересно одно - кто это пустил в Украину, и что оно здесь делало?
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