"Тримайтеся! Молимося!" Азербайджанець, депортований з України, виступав за "Л/ДНР". Відео

Азербайджанський блогер Ельвін Ісаєв, якого Україна депортувала в Баку, підтримував бойовиків на Донбасі, а також брав участь у зборі допомоги для російських терористів і їх найманців.
Про це пише видання Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого опинився відеозапис з підтвердженням того, що Ісаєв був на боці сепаратистів (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).
На ролику азербайджанець заявляє про підтримку бойовиків Донбасу і говорить про те, що відправляє для них вантажівку з допомогою.
Ельвін Ісаєв підтримував терористів на Донбасі
kavkaz-uzel.eu
"Ось невелика, але допомога дітям, які там зараз. Їм зараз дуже важко. Привіт передаємо в Донецьк, Луганськ...Тримайтеся. Росія з вами...Ми молимося за вас, щоб швидше у ваш дім прийшов мир", – каже Ісаєв на записи.
Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня стало відомо, що Україна вислала в Азербайджан опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва, який розповідав про корупцію в країні, а також критикував президента Ільхама Алієва.
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