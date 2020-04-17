Підтримуй фізичну форму вдома разом зі SPORT LIFE ONLINE

Sport Life розширює по всій Україні мережу любителів активного способу життя та фізичної культури, почавши проект онлайн тренувань SPORT LIFE ONLINE. За часів карантину особливо важливо підтримувати тіло і дух у формі і тонусі. Тепер фітнес-майданчик може бути у кожного вдома. SPORT LIFE ONLINE - твій дистанційний тренер з фітнесу.

Кожен бажаючий житель України та інших країн має можливість безкоштовно отримати від 30 або 45 хвилин бадьорості кожну годину з 10 до 20 годин на різні смаки.

На інтернет платформі SPORT LIFE ONLINE - силові, функціональні і танцювальні заняття, аеробіка, Yoga, Stretching, Pilates, Бокс, Тай-бо й інші.

Для дітей, яким особливо потрібні активні рухи в форматі дистанційного навчання, кращі фахівці Sport Life розробили цілу серію програм - фітнес-зарядка, Kids cross training, Dance mix, єдиноборства тощо.

Для чоловіків і жінок у віці 55+ розроблені заняття з помірним рівнем навантаження для будь-якого рівня підготовки: це - оздоровча фізкультура, пілатес, програма "Здорова спина".

Вибирайте улюблений вид тренувань, залучайте членів вашої родини до фітнесу, складайте персональні графіки занять собі, своїм дітям і своїм батькам разом зі SPORT LIFE .

Кращі тренери Sport Life чекають вас!

Залишайся вдома! Залишайся у формі разом зі Sport Life!