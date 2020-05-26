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26 травня • оновлено в 21:57
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Трійця і COVID-19: Богомолець дала рекомендації, як не заразитися

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Богослужіння на Трійцю, яка в 2020 році випадає на 7 червня, рекомендується проводити просто неба з дотриманням соціальної дистанції між віруючими.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Повинна бути обмежена кількість людей, які заходять до церкви. Повинно бути абсолютно скасовано користування однією ложечкою або одним якимось приладом. Церкви мали б повністю заборонити цілування ікон на цей час", – підкреслила вона.

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Лікарка нагадала про те, що в регіонах, в яких віруючі масово проігнорували карантинні рекомендації та відвідали богослужіння на Великдень, були виявлені спалахи коронавірусної інфекції, ослаблення карантину там не сталося.

"Якщо у людей є потреба звертатися до Бога, вони можуть це робити, але в безпечній формі. Давайте будемо розумними. Давайте ослабимо карантинні заходи, але будемо відповідальними, щоб потім до них не повернутися", – закликала вона.

Трійця і COVID-19: Богомолець дала рекомендації, як не заразитися

Трійця і COVID-19: Богомолець дала рекомендації, як не заразитися

"Зараз дуже важливо не послаблювати карантин для людей 65+, які знаходяться в будинках для людей похилого віку, для старших людей, для наших батьків. Необхідно максимально продовжити їх соціальну ізоляцію, передавати, купувати їм продукти, щоб вони не ходили в магазини, в супермаркети – туди, де велике стовпотворіння людей", – порекомендувала Богомолець.

Як писав OBOZREVATEL, в трьох монастирях Києва, в яких були зафіксовані спалахи COVID-19, скасували карантин. Йдеться про Києво-Печерську лавру, Іонинський і Свято-Покровський чоловічі монастирі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Ольга Богомолець
Місце
Україна
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