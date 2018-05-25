Трійця 2018: що не можна робити в цей день

27 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят - День Святої Трійці.

OBOZREVATEL розповість про історію цього дня, а також про звичаї та прикмети, пов'язані з ним.

Історія свята

Інша назва Трійці - П'ятидесятниця, оскільки вона відзначається на 50-й день після Великодня і завжди припадає на неділю.

Це одне з так званих дванадесятих свят церкви.

Згідно з однією з книг Нового завіту - Діяннями апостолів - через 50 днів після воскресіння Ісуса Христа і через 10 днів після його вознесіння на небо, 11 апостолів і матір Ісуса Марія зібралися разом в одному з будинків Єрусалима.

І раптом "зчинився шум із неба" і "переповнився весь той дім", а потім на всіх присутніх опустилися "вогненні язики і почили по одному на кожному з них". Так сталося сходження Святого Духа.

Зішестя Святого Духа, Jean Restout philippeboehler.over-blog.com

Апостоли в одну мить почали говорити різними мовами, "яких раніше не знали". Так їх учитель, Христос, виконав обіцянку, дану при земному житті: дати учням "Утішителя", "Духа істини", "якого я пошлю вам від Отця, який від Отця походить".

Знання мов було необхідно апостолам для проповідування вчення Христа різним народам. "Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів", - сказав їм Ісус напередодні свого вознесіння на небо.

Існує два види ікон Святої Трійці - старозавітна і новозавітна.

На старозавітній іконі Трійці зображені три ангели, які з'явилися Авраамові. Про них є згадка в 18 розділі книги Буття. Найбільш відоме зображення цих ангелів належить російському іконописцю XV століття Андрію Рубльову.

Трійця. Андрій Рубльов pravoslavie.ru

На новозавітній іконі Трійці зображений Бог-Отець, Ісус Христос і Святий Дух у вигляді голуба, що сходить з небес.

Новозавітна Трійця Азбука віри

У західному християнстві, зокрема, в Римо-католицької церкви, свята П'ятидесятниці і Трійці розведені в часі. Спочатку церква згадує події зішестя Духа Святого (в 2018 році - 20 травня), а через тиждень - власне, Трійцю (27 травня 2018 року).

Традиції святкування

Увечері напередодні Трійці у всіх церквах відбувається одна з найкрасивіших вечірніх служб року. Всі фрагменти Біблії, які звучать в цей вечір, так чи інакше пов'язані зі Святим Духом.

Читаються спеціальні молитви, звернені до Святого Духа, з проханням зійти на присутніх на богослужінні, а також на всіх померлих християн.

Свято-Успенська Почаївська Лавра

Сьогодні Трійцю в Україні часто називають "Зеленими святами", хоча ця назва має дохристиянські коріння. Так слов'яни іменували святковий період, пов'язаний з початком літа.

У суботу напередодні Трійці було прийнято вистилати підлогу будинку, вікна, стіни, дах і навіть паркани запашними травами - лепехою, м'ятою, пижмою, осокою, любистком, а також гілками дерев, що розпустилися. Зелень трав і листя символізує життя.

Зеленню на Трійцю прикрашають і храми.

У містах в цей день частіше за все використовують пучки осоки - їх несуть в храм на богослужіння, а потім - в будинок, де вони виконують роль оберега.

У слов'ян в цей день було прийнято влаштовувати великі гуляння на природі, з хороводами і вогнищами. Дівчата і хлопці обирали собі пару.

Дівчата плели вінки з польових квітів і надягали їх на голову тим хлопцям, за яких хотіли вийти заміж. Цей обряд був аналогом заручин.

Що потрібно робити в цей день

Церква закликає всіх віруючих обов'язково побувати на всеношній службі, а також на богослужінні безпосередньо в день Трійці.

Потрібно провести цей день з родиною, рідними, близькими і друзями, щоб розділити з ними радість великого свята.

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Церква рекомендує знайти час для молитви, зокрема, зверненої до Святого Духа. Наприклад, такої:

Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що перебуваєш скрізь і все наповняєш, Скарбницю благ і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Що не можна робити в цей день

Трійця - одне з найбільших церковних свят, тому сьогодні вкрай не рекомендується займатися важкою роботою в будинку, на дачі, на городі. Прання, прибирання, шиття також не вітаються. Допускаються лише справи, без яких не можна обійтися - наприклад, приготування їжі.

Алкоголь і секс заборонені.

У цей день не вітається і обжерливість. Зрозуміло, свято не обходиться без застілля, але постарайтеся знати міру в їжі і пам'ятати про глибоке духовне значення події.

У цей святковий день не можна проявляти негативні емоції. Постарайтеся утриматися від сварок, конфліктів, претензій, заздрості, образ і іншого.

Прикмети на Трійцю

Вважалося, що на Трійцю не можна рубати дерева і колоти дрова.

Дощ у цей день вважався хорошою ознакою - він обіцяв хороший урожай.

Спека на Трійцю віщувала посушливе літо.

Слов'яни вважали, що на Трійцю прокидаються мавки і русалки, тому вкрай не рекомендувалося ходити в ліс або на річку поодинці.

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З цієї ж причини в ліс і на річку не можна було виводити худобу.

На Трійцю було заборонено купатися в річці, оскільки вважалося, що можна потонути.

Слов'яни на Трійцю влаштовували гадання. Незаміжні дівчата плели вінки і пускали їх по річці. Чий вінок протримається на воді довше за інші, та дівчина раніше вийде заміж.

На Трійцю було прийнято збирати лікарські трави - вважалося, що в цей день вони мають особливу силу.

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