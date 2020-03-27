Три тисячі осіб під загрозою: на Тернопільщині попередили про можливий спалах COVID-19

У Тернопільській області під загрозою можливого зараження коронавірусом COVID-19 опинилися три тисячі осіб, які зараз перебувають на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

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Як розповів глава управління охорони здоров'я у Тернопільській ОДА Володимиp Богайчук, раніше всі ці люди контактували з хворими, передає "Теpнополяни".

Чиновник наголосив, що Монастириську центральну районну лікарню переробили на госпіталь для заражених вірусом.

Коронавірус в Україні

Також у разі необхідності під потреби пацієнтів можуть пристосувати обласну університетську лікарню, Тернопільську міську лікарню №2 та дитячу обласну лікарню.

Нагадаємо, що в Україні у восьми медиків офіційно підтверджений коронавірус. Останні чотири випадки – в Монастириському районі Тернопільської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 27 березня коронавірус перетнув позначку в пів мільйона заражених у всьому світі й посилив свої темпи в країнах Європи.

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