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27 березня • оновлено в 12:27
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Три тисячі осіб під загрозою: на Тернопільщині попередили про можливий спалах COVID-19

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У Тернопільській області під загрозою можливого зараження коронавірусом COVID-19 опинилися три тисячі осіб, які зараз перебувають на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

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Як розповів глава управління охорони здоров'я у Тернопільській ОДА Володимиp Богайчук, раніше всі ці люди контактували з хворими, передає "Теpнополяни".

Чиновник наголосив, що Монастириську центральну районну лікарню переробили на госпіталь для заражених вірусом.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Також у разі необхідності під потреби пацієнтів можуть пристосувати обласну університетську лікарню, Тернопільську міську лікарню №2 та дитячу обласну лікарню.

Нагадаємо, що в Україні у восьми медиків офіційно підтверджений коронавірус. Останні чотири випадки – в Монастириському районі Тернопільської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 27 березня коронавірус перетнув позначку в пів мільйона заражених у всьому світі й посилив свої темпи в країнах Європи.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
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Ант Ната
Ант Ната
"три тысячи человек, которые сейчас находятся на самоизоляции под присмотром семейного врача." А хто в курсі, яким чином ці 3 тис.забеспечуються продуктами харчування та ліками? Щось я не чула, щоб в нас якась спецальна служба утворилась на цей випадок.
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