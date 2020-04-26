Три області України стануть пустелею? Синоптик уточнив апокаліптичний прогноз

Через зміни клімату на півдні України можуть з'явитися пустелі та напівпустелі.

Так, у зоні ризику перебувають Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

За його словами, катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, а з початку 2020-го рясних дощів також не було.

"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там у паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону й дефіцит опадів", – розповів Кибальчич.

Напівпустеля bigenc.ru

Синоптик зазначив, що в Харкові середньорічна температура піднялася на два градуси вище за норму. Причому така ж тенденція існує і в інших регіонах.

"У нас в Харкові зараз середньорічна температура така, як в середині ХХ століття була характерна для Херсона або Ужгорода. Природно, на півдні ще спекотніше", – пояснив Кибальчич.

Він додав, що в Євразійській частині глобальне потепління виражається дуже інтенсивно. Екваторіальна частина, тропічні регіони не так схильні до зміни клімату, там все відбувається повільно. А у нас, в більш північних широтах, це більш помітно.

Як писав OBOZREVATEL раніше, синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде сильно спекотним.