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Три дня спеки — і різко похолоднішає: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

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До кінця липня в Україні збережеться спекотна погода, місцями температура досягне 30 градусів вище нуля. Але вже на початку серпня на зміну прийде похолодання.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, вже цієї неділі, 28 липня, температура в залежності від регіону досягне 34 градусів вище нуля.

"Температура повітря підніметься до +29... + 34 градусів на півдні, +26... +32 градусів, в більшості областей, +26... +29 градусів на Чернігівщині та Сумщині. Як показує прогностична карта температури повітря, головні спекотні події завтра розгорнуться на Балканах, у Східній Європі та частково на півночі континенту. Франція дихає – не може надихатися, пекучі +40 градусів нарешті залишили Західну Європу", –пояснила Діденко.

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Як показує прогностична карта температури повітря, головні спекотні події завтра розгорнуться на Балканах, у Східній Європі та навіть частково на півночі континенту. Франція дихає — не може надихатися, пекучі +40 градусів нарешті залишили Західну Європу", — пояснила Діденко.

При цьому спекотна погода триватиме аж до кінця місяця. Невелике похолодання ж розпочнеться 31 липня — 1 серпня.

"28 липня в Україні дощів практично не буде, хіба що вздовж Карпат і в Прикарпатті можливі локальні вологі грозові осередки. У Києві неділю очікується сонячної сухої та спекотної, завтра вдень передбачається + 28 + 31 градус. 29-30 липня ще попече 31 липня — 1 серпня почнеться чергове похолодання", — підкреслила Діденко.

Прогноз погоди на 29 липня

Прогноз погоди на 29 липня

Прогноз погоди на 30 липня

Прогноз погоди на 30 липня

Прогноз погоди на 31 липня

Прогноз погоди на 31 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали точний прогноз на серпень в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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