Три дня спеки — і різко похолоднішає: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

До кінця липня в Україні збережеться спекотна погода, місцями температура досягне 30 градусів вище нуля. Але вже на початку серпня на зміну прийде похолодання.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталія Діденко. За її словами, вже цієї неділі, 28 липня, температура в залежності від регіону досягне 34 градусів вище нуля.

"Температура повітря підніметься до +29... + 34 градусів на півдні, +26... +32 градусів, в більшості областей, +26... +29 градусів на Чернігівщині та Сумщині. Як показує прогностична карта температури повітря, головні спекотні події завтра розгорнуться на Балканах, у Східній Європі та частково на півночі континенту. Франція дихає – не може надихатися, пекучі +40 градусів нарешті залишили Західну Європу", –пояснила Діденко.

Як показує прогностична карта температури повітря, головні спекотні події завтра розгорнуться на Балканах, у Східній Європі та навіть частково на півночі континенту. Франція дихає — не може надихатися, пекучі +40 градусів нарешті залишили Західну Європу", — пояснила Діденко.

При цьому спекотна погода триватиме аж до кінця місяця. Невелике похолодання ж розпочнеться 31 липня — 1 серпня.

"28 липня в Україні дощів практично не буде, хіба що вздовж Карпат і в Прикарпатті можливі локальні вологі грозові осередки. У Києві неділю очікується сонячної сухої та спекотної, завтра вдень передбачається + 28 + 31 градус. 29-30 липня ще попече 31 липня — 1 серпня почнеться чергове похолодання", — підкреслила Діденко.

Прогноз погоди на 29 липня

Прогноз погоди на 30 липня

Прогноз погоди на 31 липня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали точний прогноз на серпень в Україні.

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