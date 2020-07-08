Третя людина у світі вилікувалася від ВІЛ, – учені

Карина Бондаренко Суспільство 10:48, 8.07.2020 Оновлено: 10:56, 8.07.2020

ВІЛ-інфікований 36-річний чоловік із Сан-Паулу в Бразилії може стати третьою людиною у світі, що вилікувалася від захворювання.

За словами вчених, курс лікування за допомогою агресивної комбінації антиретровірусних препаратів і нікотинаміду (вітаміну В3) зменшив кількість вірусних частинок до нуля, пише Science.

Після припинення терапії в березні 2019 року ВІЛ більше не спостерігався в крові пацієнта. Також до надзвичайно низьких рівнів опустилася кількість антитіл, що вказує на відсутність заражених клітин у лімфатичних вузлах і кишківнику.

Відзначається, що в більшості людей, які приймають антиретровірусні препарати і припинили курс лікування, вірусне навантаження знову починає зростати протягом кількох тижнів.

Для того щоб остаточно підтвердити відсутність вірусу, вчені проведуть дослідження лімфатичних вузлів і тканини кишківника чоловіка.

Раніше у світі було підтверджено лише два випадки повного лікування від ВІЛ.

Вірус імунодефіциту людини – це небезпечне невиліковне вірусне захворювання, що вражає імунну систему людини.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на українському телеканалі заявили, що ВІЛ не існує.

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