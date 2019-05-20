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/Суспільство

Третини вже немає: терористи масово залишили ряди "Л/ДНР"

17тЧитати матеріал російською

Терористи почали масово залишати ряди "Л/ДНР" через затримки грошових винагород і невиконані обіцянки російського командування.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

При цьому, окупанти вживають активних заходів для запобігання зниженню рівня морально-психологічного стану особового складу передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

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Третини вже немає: терористи масово залишили ряди "Л/ДНР"

prm.ua

Зокрема, російськими офіцерами поширюється інформація про можливість підвищення грошової винагороди військовослужбовцям, призваним із числа місцевого населення, які оформлять російське громадянство.

У той же час грошове забезпечення сержантському і рядовому складу постійно затримується і не виплачується в повному обсязі.

За даними української розвідки, це призводить до зростання протестних настроїв серед особового складу. Так, в окремих передових підрозділах противника більше третини особового складу виявили бажання достроково звільнитися з військової служби, зросла кількість випадків самовільного залишення місця служби та дезертирства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" назрів бунт через затримку зарплати на шахті "Комсомолець Донбасу". Місцеві співробітники поскаржилися, що грошей не було вже півтора місяці.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Крысы начинают покидать корабль . Гм, хороший знак !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Перефразируя медведева: денег нет но вы дохните,здоровья и хорошего настроения.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну всё правильно-основательно,с доказательной базой...это называется -обоз насрал в шаровары шоб нихто не видел
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