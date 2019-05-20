Третини вже немає: терористи масово залишили ряди "Л/ДНР"

Терористи почали масово залишати ряди "Л/ДНР" через затримки грошових винагород і невиконані обіцянки російського командування.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
При цьому, окупанти вживають активних заходів для запобігання зниженню рівня морально-психологічного стану особового складу передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
prm.ua
Зокрема, російськими офіцерами поширюється інформація про можливість підвищення грошової винагороди військовослужбовцям, призваним із числа місцевого населення, які оформлять російське громадянство.
У той же час грошове забезпечення сержантському і рядовому складу постійно затримується і не виплачується в повному обсязі.
За даними української розвідки, це призводить до зростання протестних настроїв серед особового складу. Так, в окремих передових підрозділах противника більше третини особового складу виявили бажання достроково звільнитися з військової служби, зросла кількість випадків самовільного залишення місця служби та дезертирства.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" назрів бунт через затримку зарплати на шахті "Комсомолець Донбасу". Місцеві співробітники поскаржилися, що грошей не було вже півтора місяці.
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