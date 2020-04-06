Третина від хворих на коронавірус: у Британії виявили нову закономірність і назвали групу ризику

У Британії і США помітили тривожну закономірність: етнічні меншини сильніше за інших ризикують заразитися коронавірусом.

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Як повідомляє DailyMail, у Британії серед пацієнтів з ускладненнями від коронавірусу, більше третини – представники етнічних меншин. Так, у звіті Національного центру аудиту та досліджень інтенсивної терапії вказується, що 14% були азіатами, 14% – представники негроїдної раси, а 7% – інших рас.

Експерти припускають, що етнічні меншини часто живуть більш бідно, ніж інші, тому більше схильні до ризику зараження. Вони частіше п'ють, курять і страждають ожирінням, що підвищує ймовірність хронічних захворювань. А це, зі свого боку, може дати ускладнення при зараженні COVID-19.

Етнічні меншини сильніше за інших ризикують заразитися коронавірусом Getty

Крім того, видання зазначає, що бідні люди частіше користуються громадським транспортом і живуть у переповнених будинках, що теж є величезним мінусом під час пандемії.

Професори Камлеш Хунті і Васим Ханіф із благодійного фонду охорони здоров'я Південної Азії (SAHF) говорять, що лікарі повідомляють про непропорційну кількості пацієнтів із Південної Азії в відділенні інтенсивної терапії.

"Ми були стурбовані цією проблемою, грунтуючись на неофіційних повідомленнях, але тепер ці дані підтверджені. Поки це всього лише сигнал, але ми плануємо дізнатися більше завдяки дослідженням", – зазначив Камлеш Хунті.

У США теж підтверджують ці побоювання. Доктор Ешвін Васан, експерт із громадської охорони здоров'я і доцент Колумбійського університету в Нью-Йорку, заявив, що найбільше постраждають "бідні, вразливі верстви, очевидно, етнічні меншини".

Етнічні меншини сильніше за інших ризикують заразитися коронавірусом AFP

Також Васан зазначив, що це стосується не всіх меншин. Зокрема, латиноамериканці схильні до ризику більше, ніж інші, тому що у них менше доступу до системи охорони здоров'я.

На думку Шаоменг Цзя, професора економіки в Коледжі ділового адміністрування Алабами державного університету, на схильність до захворювання вказує і їх місце роботи.

"Ті, хто працюють у роздрібній торгівлі та на будівництві – хто не може працювати з дому – все ще контактують і ризикують заразитися", – зазначив він.

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