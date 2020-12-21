Третина українців уже перехворіла на COVID-19, – вірусологиня

В Україні на коронавірус перехворіла третина населення, нині країна виходить на "плато" захворюваності.

Таке припущення в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила лікарка-вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко. "За моїми розрахунками, станом на зараз третина населення вже перенесла хворобу", – сказала вона.

Як пояснила медикиня, вона дійшла такого висновку, беручи до уваги той факт, що більшість хворих на COVID-19 переносять його у легкій формі і не звертаються по медичну допомогу, а в невеликих населених пунктах коронавірус просто лікують як гостре респіраторне захворювання.

"У сільській місцевості та в районах не проводять тестування, там складно це організувати. Просто коронавірус там лікують як ГРВІ, а насправді це ніяке не ГРВІ, а саме коронавірус. Але немає підтвердження, значить, до статистики вони не потрапляють", – пояснила Мироненко.

Медикиня додала, що, за її розрахунками, нині Україна виходить на "плато" із захворюваності на коронавірус, коли щодоби фіксуватиметься не більше ніж 10 тисяч нових випадків зараження.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що статистика смертності від COVID-19 некоректна. За його словами, якщо людина померла до того, як у неї діагностували коронавірус, вона не потрапляє до статистики.