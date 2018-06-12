Треш за гранню: Казанський висміяв святкування дня Росії в "ДНР"

У вівторок, 12 травня, в окупованому терористами "ДНР" Донецьку відсвяткували день Росії.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook блогер і журналіст Денис Казанський, 12 червня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет РРФСР.

"Найбільше вражає те, що в Росії примудряються одночасно шкодувати про розпад Союзу, мріяти про його відновлення і відзначати сьогоднішнє свято. Ще більш дивно, що свято влаштували сьогодні й у Донецьку. Це взагалі якийсь треш за межею розуміння нормальної людини", - написав Казанський.

Журналіст посміявся над тим, що "люди, які хочуть до Росії і воюють за "рускій мір", помпезно відзначають річницю суверенітету Росії та початку кінця СРСР".

"Тобто день, коли Росія фактично від них відмовилася. Не знаю, як взагалі вмістити це в рамки будь-якої-небудь логіки. Щоб поєднати в голові "ДНР" і єльцинську декларацію про суверенітет РРФСР потрібно дійсно бути психічно нездоровим", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Росії пригрозили Україні крахом через "Л/ДНР".