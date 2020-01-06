"Треш на вищому рівні": у мережі вказали на проколи візиту Зеленського в Оман

Приїзд президента України Володимира Зеленського на курорт в Оман, який в Офісі глави держави назвали "офіційним візитом", викликав шквал критики в мережі.

Про зустріч на "вищому рівні" повідомила прессекретарка гаранта Юлія Мендель.

"Президент Володимир Зеленський зараз в Омані, де у нього заплановані зустрічі на вищому рівні. Туди президент полетів з родиною рейсовим літаком за свій рахунок", – написала вона в соцмережі.

Однак журналіст і експерт-міжнародник Сергій Сидоренко в Facebook назвав дії ОПУ "трешем, вищим за всі очікування". Він навів ряд помилок, які були допущені.

Так, султан Омана Кабус бін Саїд зараз проходить лікування, тому ніяк не міг зустрітися із Зеленським. Як писав Reuters, 79-річний султан лікувався в Бельгії, і після повернення в країну про його здоров'я нічого не повідомлялося.

Візит Зеленського в Оман ОПУ

В Омані ж Зеленський зустрічався в.о. глави МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. При цьому Сидоренко підкреслив, що хворий султан є офіційним главою МЗС і Міноборони Оману, "хоча ці посади вже є не найвищим рівнем".

Український волонтер Мирослав Гай в Facebook також зазначив, що за добу до прильоту Зеленського в Оман приїхала державна охорона і організувала безпеку його сім'ї.

"Робилося це за державний рахунок. Тому Офіс президента або збрехав про те, що Зеленський літав за гроші, або дозволив летіти йому без державної охорони, чим створив загрозу життю президента і порушив закон", – акцентував він.

Також Гай вказав, що при "офіційному візиті" закордонного лідера повинні були б зустрічати офіційною делегацією або хтось із офіційних осіб.

"Зеленський зустрівся з посадовою особою нижчого рангу, але обманює про офіційний візит. Швидше за все, офіс намагається приховати розкішний відпочинок президента під виглядом офіційного візиту", – підсумував волонтер.

Додамо, що перебування Зеленського в Омані в мережі висміяли фотожабами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята відпочиває в розкішному 5-зірковому готелі на березі Оману.

Пізніше в ОПУ повідомили, що Володимир Зеленський зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.

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