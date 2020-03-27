Заступник генпрокурора Трепак подав у відставку: стала відома ймовірна причина

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак підтвердив, що йде у відставку.

Про це він розповів в коментарі виданню "Лівий берег". У той же час, точну причину свого звільнення він не назвав. "Так, це правда. Я подав заяву. Вже немає сенсу просто. Працюю до понеділка", – зазначив він.

Разом з тим, вранці 27 березня низка ЗМІ опублікували інформацію про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедиктова відсторонила Трепака від всіх резонансних справ, які розслідувала СБУ, в тому числі від справи про напад на Катерину Гандзюк.

Також мова йде також про справи Майдану і справі про напад на одеського активіста Сергія Стерненка, під час якого загинула людина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Любович та Олексій Симоненко стали заступниками Генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.

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