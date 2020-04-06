Головна Новини
6 квітня • оновлено в 23:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Тренував боксерів і старанно вчився: український курсант став кращим іноземним випускником британської академії

1.2т
Читати матеріал російською

Курсант одеської Військової академії Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великобританії в місті Сандгерст.

Про це повідомило посольство Великобританії в Україні, додавши, що нагороду вручили за високий рівень у військовій, тактичній та академічній підготовці. За це хлопець отримав диплом і відповідний знак відмінності.

"З самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, який наполегливо працював над академічними дисциплінами, в тому числі, і у вільний час, щоб не тільки не відставати, але і бути краще за інших слухачів престижної британської академії, для яких англійська мова була рідною", – розповіли в посольстві.

Антон Совенко

Антон Совенко

Посольство Великобританії в Україні

Антон Совенко

Антон Совенко

Посольство Великобританії в Україні

Також Антон Совенко представляв Королівську академію на міжнародних змаганнях з баскетболу та тренував команду з боксу, тому що його рівень в цьому виді спорту був занадто високим, щоб змагатися з іншими курсантами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни ЗСУ влаштували яскравий тролінг російським окупантам на Донбасі. Прямо на передовій вони встановили манекен, переодягнений в українського солдата, і поставили на нього державний прапор.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна
Тег
військові
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги