Тренував боксерів і старанно вчився: український курсант став кращим іноземним випускником британської академії

Курсант одеської Військової академії Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великобританії в місті Сандгерст.

Про це повідомило посольство Великобританії в Україні, додавши, що нагороду вручили за високий рівень у військовій, тактичній та академічній підготовці. За це хлопець отримав диплом і відповідний знак відмінності.

"З самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, який наполегливо працював над академічними дисциплінами, в тому числі, і у вільний час, щоб не тільки не відставати, але і бути краще за інших слухачів престижної британської академії, для яких англійська мова була рідною", – розповіли в посольстві.

Антон Совенко Посольство Великобританії в Україні

Антон Совенко Посольство Великобританії в Україні

Також Антон Совенко представляв Королівську академію на міжнародних змаганнях з баскетболу та тренував команду з боксу, тому що його рівень в цьому виді спорту був занадто високим, щоб змагатися з іншими курсантами.

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